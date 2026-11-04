Смалец против Короны: как 85 солдат отказались кусать бумагу и едва не запустили крах империи

Искра вспыхнула тогда, когда среди местных солдат-сипаев распространилась ужасающая весть, якобы гильзы новых винтовочных патронов пропитаны смесью говяжьего и свиного жира. Это роковое пренебрежение религиозными чувствами индусов и мусульман спровоцировало самый кровавый бунт викторианской эпохи. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему обычная винтовка Энфилда стала катализатором самого масштабного антиколониального восстания?

В январе 1857 года на военной базе Дум-Дум недалеко от Калькутты британское командование, ослепленное высокомерием и оторванное от реалий местной жизни, решило перевооружить Бенгальскую армию. На смену старым мушкетам пришла новейшая нарезная винтовка Энфилда образца 1853 года (Pattern 1853 Enfield) – это оружие было смертоносным и точным, но имело один нюанс, который оказался критическим. Дело в том, что бумажный патрон, содержавший порох и пулю, был обильно смазан животным жиром для защиты от влаги и облегчения заряжания.

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Чтобы произвести выстрел, солдат должен был откусить край этого патрона зубами, прежде чем высыпать порох в ствол. Для европейского пехотинца это была обычная рутина, но для индийского сипая – билет к духовной гибели. Слухи, которые мгновенно разлетелись по казармам, утверждали, что смазка была изготовлена из смеси говяжьего жира и свиного смальца. Для индуса-брахмана корова является священным животным, и даже прикосновение к ее мясу или жиру означало мгновенную утрату касты, социальную смерть и вечное проклятие. Для мусульманина же свинья – нечистое животное, и употребление ее жира является страшным табу (харамом).

Британские офицеры пытались опровергнуть эти факты, предлагали солдатам самим смазывать патроны пчелиным воском или маслом, но доверие уже было подорвано. Сипаи поверили, что колонизаторы намеренно пытаются осквернить их, чтобы потом насильно обратить в христианство. А дальше напряжение нарастало буквально с каждым днем. В марте 1857 года в Барракпуре молодой солдат Мангал Пандей поднял оружие против своих британских офицеров, став первым мучеником будущего восстания, а его казнь лишь подлила масла в огонь.

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Настоящий мощнейший взрыв прогремел в городе Мирут. Еще в конце апреля 1857 года 85 сипаев отказались прикасаться к "проклятым патронам", за что 9 мая британцы публично сорвали с них форму и заковали в кандалы. На следующий день их соратники подняли мятеж, перебили британских офицеров, освободили заключенных и двинулись маршем на Дели. Вот так обычная винтовка превратилась в детонатор, который подорвал фундамент Британской империи в Азии.

Самое важное о восстании сипаев в Индии в 1857 – 1859 годах: смотрите видео american_europ_eastern_studies

Как кровавый бунт сипаев изменил политическую карту мира и уничтожил Ост-Индскую компанию?

Захватив Дели, повстанцы провозгласили лидером 81-летнего Бахадур-шаха II – последнего номинального императора из династии Великих Моголов. То, что начиналось как военный мятеж из-за религиозного оскорбления, молниеносно превратилось в масштабную войну за независимость, охватившую всю северную и центральную Индию. К сипаям массово присоединялись крестьяне, ремесленники и местные аристократы, лишившиеся своих земель из-за хищнической политики Ост-Индской компании.

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Конфликт отличался апокалиптической жестокостью с обеих сторон. Мир вздрогнул от новостей о резне в Канпуре, где повстанцы под предводительством Нана Сагиба убили сотни британских женщин и детей, сбросив их тела в колодец. Этот ужасный эпизод развязал руки британскому командованию для беспрецедентной по своей садистской изобретательности мести, которую местные жители с ужасом прозвали "Дьявольским ветром".

Колониальные войска сжигали целые деревни, вешали подозреваемых без суда и следствия, а также массово применяли жуткую казнь – привязанных к дулам пушек сипаев разрывали на куски артиллерийским выстрелом. Такой метод был выбран не случайно – разрывание тела на части лишало индусов надежды на правильную реинкарнацию, а мусульман – на попадание в рай.

К середине 1858 года, благодаря переброске подкреплений из Европы и поддержке лояльных сикхских и гуркхских полков, британцам удалось подавить восстание в крови. Дели пал, сыновья Бахадур-шаха были расстреляны, а самого пожилого императора отправили в изгнание в Бирму. Однако победа оказалась пирровой для самой Ост-Индской компании – британское правительство ее ликвидировало.

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Вся власть, территории и армия в Индии перешли под управление Короны. Королева Виктория стала прямой правительницей этих территорий, положив начало новой эпохе – Британскому Раджу, которая продлится вплоть до 1947 года. Вот так слухи о животном жире на клочках бумаги не только стоили жизни сотням тысяч людей, но и навсегда изменили политическую архитектуру планеты.