Мир впервые увидел, как выглядит "концентрационный лагерь" в его массовом, индустриальном и безжалостном проявлении, направленном именно против гражданского населения. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему Британская империя прибегла к тактике выжженной земли в Южной Африке?

С одной стороны баррикад во Второй англо-бурской войне стояла самая могущественная военная машина того времени – Британская империя с ее ничем не ограниченными амбициями. С другой – упрямые, закаленные суровым климатом фермеры-буры из независимых республик Трансвааля и Оранжевого Свободного Государства в Южной Африке. В лондонских кабинетах все задумывали как классическую быструю колониальную кампанию за абсолютный контроль над богатыми золотом и алмазами землями, но все очень быстро скатилось в бездну беспрецедентной жестокости.

Англичане ожидали легкой прогулки и быстрой капитуляции фермеров, однако буры оказались блестящими тактиками и прирожденными стрелками. Потерпев несколько сокрушительных поражений в открытых сражениях, они перешли к изнурительной партизанской войне – и этот шаг оказался чрезвычайно удачным. Их высокомобильные отряды "командос" наносили молниеносные удары по британским линиям снабжения, железнодорожным узлам и коммуникациям, после чего бесследно растворялись в бескрайнем вельде.

Британский главнокомандующий лорд Горацио Китченер оказался в стратегическом тупике. И тогда, не имея возможности поймать ветер в поле, он принял хладнокровное решение – уничтожить само поле. Именно Китченер инициировал безжалостную тактику выжженной земли, и экспедиционные войска начали методично сжигать фермы, уничтожать посевы, отравлять колодцы и массово забивать скот. Цель была сугубо прагматичной и в то же время абсолютно бесчеловечной – лишить партизан продовольственной базы, логистической поддержки и крыши над головой.

Но возникла новая проблема – что делать с десятками тысяч женщин, детей и пожилых людей, которые оставались под открытым небом на руинах своих домов? Британское командование нашло циничное решение – согнать их в специальные места содержания, которые официально с лицемерной заботой назвали "лагерями для беженцев" (Refugee Camps). Конечно, британцы не изобрели саму концепцию (испанский генерал Валериано Вейлер использовал подобные лагеря на Кубе в 1896 году, а американцы на Филиппинах), однако именно Британия первой применила эту практику настолько тотально, против целой нации.

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Кто превратил лагеря для беженцев в фабрики смерти?

Почему же приют для беженцев превратился в концентрационный лагерь? Причина не в целенаправленном садизме отдельных офицеров, а скорее в ужасающей, преступной халатности, логистическом коллапсе и бюрократическом безразличии имперской машины. Брезентовые палатки, в которых плотно содержали пленников, не защищали ни от палящего африканского солнца днем, ни от пронизывающего холода ночью. Продовольственные пайки были катастрофически скудными, что касалось семей тех мужчин, которые продолжали воевать в отрядах коммандос – они получали еще меньшие порции. Это было прямым инструментом психологического шантажа.

В переполненных лагерях вспыхнули эпидемии кори, брюшного тифа и дизентерии. Отсутствие элементарной санитарии, чистой питьевой воды и базовых медикаментов превратило эти места в настоящие конвейеры смерти. Из более чем 100 тысяч буров, заключенных в лагерях, погибло около 28 тысяч, из них более 22 тысяч – это дети до 16 лет. То есть погиб почти каждый четвертый человек, находившийся за колючей проволокой.

Мир узнал об этом ужасе благодаря британской правозащитнице и филантропке Эмили Гобгаус. Она прибыла в Южную Африку, собственными глазами увидела изможденных болезнями детей и развернула мощную информационную кампанию в самой Британии. Ее репортажи потрясли европейскую общественность – Эмили открыто писала о "системе жестокости", методично уничтожающей невинных. Под огромным давлением общества правительство было вынуждено создать комиссию, которая впоследствии подтвердила самые страшные факты. После этого управление лагерями передали гражданской администрации, и смертность резко снизилась – но нанесенную рану уже было не исцелить.

Отметим, что британцы создавали лагеря не только для буров. Они построили более 60 отдельных концентрационных лагерей для чернокожего населения Африки. Более 115 тысяч африканцев согнали в такие же, а порой и худшие условия, где их использовали в качестве дешевой, почти рабской рабочей силы для нужд армии. Задокументирована гибель по меньшей мере 20 тысяч чернокожих заключенных, но реальная цифра, скорее всего, намного выше, ведь их жизни имперская статистика учитывала крайне неохотно.

Вторая англо-бурская война завершилась в мае 1902 года подписанием мирного договора. Британская империя формально одержала победу, но цена ее навсегда запятнала репутацию государства на международной арене – к сожалению, именно тогда, на рубеже веков, человечество открыло ящик Пандоры, закрыть который не может до сих пор. Концентрационные лагеря Южной Африки стали мрачным и зловещим прологом к глобальным трагедиям ХХ века и доказали страшную истину – когда могущественное государство снимает с себя моральные ограничения ради военной целесообразности, первыми жертвами всегда становятся самые беззащитные.