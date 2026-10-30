30 октября 1961– взрыв "Царь-бомбы": зачем СССР подорвал самое мощное ядерное оружие в истории

Ударная волна от этого инженерного монстра трижды обогнула нашу планету, а гигантское грибовидное облако пробило стратосферу и достигло высоты более 60 километров. Интересно, что за этим апокалиптическим актом разрушения стояла вовсе не военная необходимость, а циничный политический расчет советского руководства. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

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Зачем Хрущеву понадобился ядерный монстр, непригодный для реальной войны?

Чтобы понять мотивы создания "Царь-бомбы" (официальное название изделия – АН602), необходимо окунуться в параноидальную атмосферу Холодной войны начала 1960-х годов. По состоянию на 1961 год Советский Союз катастрофически отставал от Соединенных Штатов по количеству ядерных боезарядов и средств их доставки. Американское Стратегическое авиационное командование обладало абсолютным преимуществом, способным превратить территорию СССР в пепел в случае глобального конфликта. Никита Хрущев, осознавая эту слабость, решил компенсировать количественное отставание беспрецедентным психологическим террором.

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Осень того года стала пиком геополитической напряженности. В августе мир потрясло возведение Берлинской стены, разделившей Европу пополам, а в октябре в Москве проходил XXII съезд КПСС, который называют кульминацией хрущевской "оттепели". Именно к этому партийному собранию советский лидер приказал подготовить взрыв, который должен был заставить Запад содрогнуться. Первоначальный проект предусматривал мощность в 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте, но даже советские ученые ужаснулись возможных масштабов радиоактивного заражения – и мощность уменьшили вдвое, также заменив урановую оболочку на свинцовую, что сделало бомбу относительно "чистой".

С военной точки зрения "Царь-бомба" – 27-тонный металлический цилиндр длиной 8 метров – была абсолютно бесполезной. Ни одна межконтинентальная баллистическая ракета того времени не могла поднять такой вес. Бомба была настолько гигантской, что не помещалась в бомбовый отсек даже самого большого советского стратегического бомбардировщика Ту-95В – пришлось срезать створки люка и подвешивать ее полуоткрытой. Это было оружие не для поля боя, а инструмент глобального шантажа, призванный продемонстрировать Вашингтону, что одна советская бомба способна стереть с лица земли крупнейшие мегаполисы мира вместе с их пригородами.

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Какой была "Царь-бомба" – самая большая бомба, когда-либо взорвавшаяся: смотрите видео BluePawPrint

Как прошел самый страшный эксперимент в истории и какими были его последствия?

Утром 30 октября 1961 года модифицированный бомбардировщик под командованием майора Андрея Дурновцева поднялся в воздух с аэродрома на Кольском полуострове, взяв курс на полигон Сухой Нос в Арктике. Экипаж понимал, что выполняет миссию, с которой может не вернуться – инженеры давали им лишь 50% шансов на выживание. Сброс произошел с высоты 10 500 метров – чтобы самолет успел улететь на безопасное расстояние, бомбу оснастили гигантской парашютной системой весом 800 килограммов, которая должна была замедлить падение. И в 11:32 по московскому времени на высоте 4000 метров над землей сработали детонаторы.

То, что произошло дальше, превзошло самые мрачные ожидания – огненный шар диаметром около 8 километров расширялся с такой скоростью, что едва не достиг поверхности земли, прежде чем начать подниматься. Вспышка была настолько интенсивной, что могла вызвать ожоги третьей степени на расстоянии 100 километров. В поселке Северный, расположенном в 55 километрах от эпицентра, были полностью уничтожены все деревянные и кирпичные здания. Электромагнитный импульс ионизировал атмосферу настолько, что радиосвязь в Арктике пропала почти на целый час.

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Самолет Дурновцева, успевший улететь на 39 километров, мгновенно провалился на тысячу метров вниз, когда его настигла ударная волна, но пилоту чудом удалось восстановить управление. Мощность взрыва составила от 50 до 58 мегатонн – это более чем в 3000 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Сейсмическую волну, сгенерированную взрывом в воздухе, зафиксировали станции по всему миру.

В определенной степени Хрущев достиг своей цели – мир испугался, но вместе с ним и сам СССР. В 1963 году был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Даже один из главных создателей бомбы, физик Андрей Сахаров, был настолько потрясен последствиями своего творения, что впоследствии стал самым известным советским диссидентом и борцом за ядерное разоружение.