В народе он более известен как закон Кивалова-Колесниченко – и, нет, это не был акт заботы о правах человека, а элемент тщательно спланированной институциональной диверсии, разработанной политическими агентами Москвы для искусственного раскола украинского общества. 24 Канал расскажет обо всем этом чуть подробнее.

В чем заключалась скрытая угроза лингвистического троянского коня закона Кивалова-Колесниченко?

Чтобы понять истинную суть Закона "Об основах государственной языковой политики" 2012 года, достаточно обратиться к анализу независимых международных арбитров того времени. Европейская комиссия за демократию через право, более известная как Венецианская комиссия Совета Европы, еще на этапе подготовки законопроекта в 2011 году вынесла свой однозначный вердикт.

Западные правоведы констатировали, что документ не имел ничего общего с защитой европейского языкового разнообразия. Вместо того чтобы поддерживать действительно уязвимые языки меньшинств (крымскотатарский, гагаузский или румынский), закон создавал беспрецедентные искусственные привилегии исключительно для русского языка, более того – еще и вытесняя украинский из публичного пространства.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) через своего Верховного комиссара по делам национальных меньшинств также била тревогу. В отчетах ОБСЕ того периода четко отмечалось, что установленный законом барьер в 10% этнического населения для придания языку статуса регионального приведет к непропорциональному доминированию русского языка в южных и восточных регионах Украины.

Международные эксперты по конституционному праву видели то, что авторы закона пытались скрыть за демагогией – механизм легальной сегрегации. Закон позволял местным чиновникам полностью игнорировать государственный язык в делопроизводстве, образовании и СМИ. Это была не децентрализация, а сознательная фрагментация единого культурного и административного пространства суверенного государства.

Аналитики из Freedom House в своих отчетах о состоянии демократии в Украине во времена президентства Виктора Януковича прямо указывали на этот закон как на инструмент политической поляризации, отдалявший страну от европейских стандартов интеграции. Но ни по отдельности, ни даже в совокупности принятие закона Кивалова-Колесниченко это не остановило.

Как Россия финансировала продвижение закона Кивалова-Колесниченко: смотрите видео RadioSvoboda

Как внутренний законопроект о языке превратился в фундамент для иностранного вторжения?

Сегодня сложно рассматривать закон Кивалова-Колесниченко иначе, как классический пример подготовки плацдарма для доктрины "русского мира". Исследователи российской гибридной войны четко доказывают, что Кремлю нужны были не просто лояльные политики в Киеве – ему нужны были территориальные анклавы, ментально оторванные от остальной страны.

И вот закон 2012 года стал именно тем юридическим оружием, которое позволило местным советам на юге и востоке Украины официально возвести "языковые границы". Создавая иллюзию системных притеснений русскоязычных (которых на самом деле не существовало, что подтверждали многочисленные отчеты международных правозащитных организаций, в частности Amnesty International и Human Rights Watch до 2014 года), Россия через своих прокси-политиков формировала casus belli – повод для войны.

Когда в 2014 году Россия захватила Крым и начала скрытую интервенцию на Донбассе, Владимир Путин использовал именно нарратив о "защите русскоязычного населения", который Россия годами легитимизировала и подпитывала через архитектуру именно таких факторов, как закон Кивалова-Колесниченко. Можно сказать, что этот документ был артиллерийской подготовкой, проведенной с помощью параграфов и статей.

Его целью было убедить часть украинских граждан, что их идентичность лежит за пределами украинского государства, а Москве дать формальное оправдание для агрессии в глазах собственного населения. Хотя Конституционный Суд Украины отменил этот антигосударственный акт в 2018 году, яд, выпущенный им в организм общества, к сожалению, успел стать катализатором трагедий следующего десятилетия.

История закона Кивалова-Колесниченко – это суровый урок для всего свободного мира: когда вражеская империя приходит защищать "свой язык" на чужой территории, следующим шагом она всегда посылает танки. Но это, к счастью, даже близко не гарантирует ей победы.