Святые не спасли: как Лиссабонская катастрофа попыталась доказать Европе, что Бога нет

Более того, эта трагедия не только изменила географические карты, но и вызвала самый масштабный интеллектуальный кризис эпохи Просвещения. Именно на руинах португальской столицы зародилась современная сейсмология, а выдающиеся мыслители впервые осмелились открыто поставить под сомнение божественную справедливость. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как природа нанесла тройной удар по Лиссабону именно в момент наивысшего духовного единства?

Утро 1 ноября 1755 года выдалось на удивление ясным и спокойным, но около 09:30 земля под ногами жителей Лиссабона вдруг зарычала с первобытной яростью. Поскольку это был один из главных католических праздников – День Всех Святых, подавляющее большинство горожан находились в величественных каменных соборах, которые первыми не выдержали натиска стихии. По оценкам современных геологов, магнитуда толчков, эпицентр которых находился в Атлантическом океане вдоль Азорско-Гибралтарского разлома, достигала невероятных 8,5 – 9.

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Те, кому посчастливилось выжить под массивными обломками базилик и королевских дворцов, в панике бросились искать спасения на открытом пространстве – возле городских доков на берегу реки Тежу. Однако океан готовил вторую, еще более коварную ловушку для напуганных и раненых людей – вода внезапно отступила далеко от берега, обнажив илистое дно и остатки старых кораблекрушений, а уже через несколько десятков минут на набережную обрушилась стена воды высотой до 12 – 15 метров. Это гигантское цунами смыло тысячи беженцев, полностью разрушив портовую инфраструктуру и затопив нижний город.

Но и на этом апокалипсис не закончился, ведь тысячи праздничных свечей, упавших во время первых толчков, подожгли деревянные перекрытия, роскошные гобелены и бесценные библиотеки. Огненный шторм бушевал над руинами Лиссабона почти неделю, превратив некогда роскошную столицу Португальской империи в гигантский крематорий. В тот день погибло от 30 до 50 тысяч человек, что делает это событие одной из самых смертоносных катастроф в европейской истории.

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Впоследствии люди обратили внимание и на горькую иронию судьбы – стихия безжалостно уничтожила королевский дворец Рибейра, оперный театр и грандиозную больницу Всех Святых, но почти не затронула район Алфама, который стоял на прочной скальной породе и был известен своими борделями и другими сомнительными заведениями. Как бы то ни было, весть о тотальном разрушении Лиссабона разлетелась по Европе со скоростью, невиданной для XVIII века, вызвав не только политический шок, но и глубокий экзистенциальный кризис.

Самый страшный день в истории Португалии – 1 ноября 1755 года: смотрите видео OneDayHistoryUA

Как руины одного города заставили Европу переосмыслить Бога и создать новую науку?

До 1755 года среди европейских интеллектуалов бесспорно господствовала философия оптимизма, ярко сформулированная Готфридом Лейбницем: мы живем в "лучшем из всех возможных миров", где любое зло является частью непостижимого, но благого божественного замысла. Однако ужасающее зрелище десятков тысяч невинных жертв, задавленных в святых храмах во время искренней молитвы, разбило эту теологическую концепцию вдребезги. Началась беспрецедентная интеллектуальная буря, что заставила человечество искать рациональные, а не мистические объяснения природных катаклизмов.

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Выдающийся французский мыслитель Вольтер отреагировал на трагедию знаменитой "Поэмой о гибели Лиссабона", а впоследствии и гениальным сатирическим романом "Кандид", где безжалостно высмеял слепой оптимизм, спрашивая мир: какой грех могли совершить младенцы, истекающие кровью на материнской груди? Жан-Жак Руссо, вступая в острую полемику с Вольтером, выдвинул совершенно революционную для того времени мысль: природа не строила в одном месте 20 000 тесных каменных домов в несколько этажей, так что масштаб трагедии является не "божьей карой", а прямым следствием человеческой жадности, тщеславия и неправильного планирования городов, загнавшего людей в ловушку.

Тем временем молодой Иммануил Кант, тщательно собрав все доступные свидетельства о катастрофе, опубликовал три новаторских трактата о причинах землетрясений. Хотя его теория о движении подземных газов оказалась ошибочной, это была первая в истории науки попытка объяснить движение земной коры исключительно физическими законами, что заложило прочный фундамент современной сейсмологии. Прагматизм и хладнокровие возобладали и на практике – маркиз де Помбал, фактически возглавивший спасение страны, отверг призывы священников к массовому покаянию легендарной директивой: "Похороните мертвых и накормите живых".

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Он не только разослал по всей стране подробные анкеты с вопросами о поведении животных и уровне воды в колодцах перед толчками, став первым сейсмологом-практиком, но и восстановил Лиссабон с помощью инновационной технологии "помбальской клетки" (gaiola pombalina) – гибкого деревянного каркаса, способного амортизировать подземные толчки. Так катастрофа, что могла стать концом света для португальцев, парадоксальным образом стала началом эпохи ума, доказательной науки и современной инженерной безопасности.