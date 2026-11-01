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Святые не спасли: как Лиссабонская катастрофа попыталась доказать Европе, что Бога нет

Олесь Друкач
Кое-что важное о катастрофе 1755 года в Португалии и ее влиянии на философию Европы

Кое-что важное о катастрофе 1755 года в Португалии и ее влиянии на философию Европы / Колаж 24 Каналу фото Biblioteca Nacional de Portugal, Museu de Lisboa

В День всех святых, 1 ноября 1755 года, жители самой богатой столицы Европы собрались в храмах, даже не подозревая, что через считанные минуты их вера и их город превратятся в пепел. Беспрецедентная катастрофа произошла в Лиссабоне, забрав десятки тысяч жизней – природа нанесла тройной удар, объединив разрушительные подземные толчки, гигантское цунами и огненный шторм.

Более того, эта трагедия не только изменила географические карты, но и вызвала самый масштабный интеллектуальный кризис эпохи Просвещения. Именно на руинах португальской столицы зародилась современная сейсмология, а выдающиеся мыслители впервые осмелились открыто поставить под сомнение божественную справедливость. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

 
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Как природа нанесла тройной удар по Лиссабону именно в момент наивысшего духовного единства?

Утро 1 ноября 1755 года выдалось на удивление ясным и спокойным, но около 09:30 земля под ногами жителей Лиссабона вдруг зарычала с первобытной яростью. Поскольку это был один из главных католических праздников – День Всех Святых, подавляющее большинство горожан находились в величественных каменных соборах, которые первыми не выдержали натиска стихии. По оценкам современных геологов, магнитуда толчков, эпицентр которых находился в Атлантическом океане вдоль Азорско-Гибралтарского разлома, достигала невероятных 8,5 – 9.

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Те, кому посчастливилось выжить под массивными обломками базилик и королевских дворцов, в панике бросились искать спасения на открытом пространстве – возле городских доков на берегу реки Тежу. Однако океан готовил вторую, еще более коварную ловушку для напуганных и раненых людей – вода внезапно отступила далеко от берега, обнажив илистое дно и остатки старых кораблекрушений, а уже через несколько десятков минут на набережную обрушилась стена воды высотой до 12 – 15 метров. Это гигантское цунами смыло тысячи беженцев, полностью разрушив портовую инфраструктуру и затопив нижний город.

Но и на этом апокалипсис не закончился, ведь тысячи праздничных свечей, упавших во время первых толчков, подожгли деревянные перекрытия, роскошные гобелены и бесценные библиотеки. Огненный шторм бушевал над руинами Лиссабона почти неделю, превратив некогда роскошную столицу Португальской империи в гигантский крематорий. В тот день погибло от 30 до 50 тысяч человек, что делает это событие одной из самых смертоносных катастроф в европейской истории.

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Впоследствии люди обратили внимание и на горькую иронию судьбы – стихия безжалостно уничтожила королевский дворец Рибейра, оперный театр и грандиозную больницу Всех Святых, но почти не затронула район Алфама, который стоял на прочной скальной породе и был известен своими борделями и другими сомнительными заведениями. Как бы то ни было, весть о тотальном разрушении Лиссабона разлетелась по Европе со скоростью, невиданной для XVIII века, вызвав не только политический шок, но и глубокий экзистенциальный кризис.

Самый страшный день в истории Португалии – 1 ноября 1755 года: смотрите видео OneDayHistoryUA

Как руины одного города заставили Европу переосмыслить Бога и создать новую науку?

До 1755 года среди европейских интеллектуалов бесспорно господствовала философия оптимизма, ярко сформулированная Готфридом Лейбницем: мы живем в "лучшем из всех возможных миров", где любое зло является частью непостижимого, но благого божественного замысла. Однако ужасающее зрелище десятков тысяч невинных жертв, задавленных в святых храмах во время искренней молитвы, разбило эту теологическую концепцию вдребезги. Началась беспрецедентная интеллектуальная буря, что заставила человечество искать рациональные, а не мистические объяснения природных катаклизмов.

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Выдающийся французский мыслитель Вольтер отреагировал на трагедию знаменитой "Поэмой о гибели Лиссабона", а впоследствии и гениальным сатирическим романом "Кандид", где безжалостно высмеял слепой оптимизм, спрашивая мир: какой грех могли совершить младенцы, истекающие кровью на материнской груди? Жан-Жак Руссо, вступая в острую полемику с Вольтером, выдвинул совершенно революционную для того времени мысль: природа не строила в одном месте 20 000 тесных каменных домов в несколько этажей, так что масштаб трагедии является не "божьей карой", а прямым следствием человеческой жадности, тщеславия и неправильного планирования городов, загнавшего людей в ловушку.

Тем временем молодой Иммануил Кант, тщательно собрав все доступные свидетельства о катастрофе, опубликовал три новаторских трактата о причинах землетрясений. Хотя его теория о движении подземных газов оказалась ошибочной, это была первая в истории науки попытка объяснить движение земной коры исключительно физическими законами, что заложило прочный фундамент современной сейсмологии. Прагматизм и хладнокровие возобладали и на практике – маркиз де Помбал, фактически возглавивший спасение страны, отверг призывы священников к массовому покаянию легендарной директивой: "Похороните мертвых и накормите живых".

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Он не только разослал по всей стране подробные анкеты с вопросами о поведении животных и уровне воды в колодцах перед толчками, став первым сейсмологом-практиком, но и восстановил Лиссабон с помощью инновационной технологии "помбальской клетки" (gaiola pombalina) гибкого деревянного каркаса, способного амортизировать подземные толчки. Так катастрофа, что могла стать концом света для португальцев, парадоксальным образом стала началом эпохи ума, доказательной науки и современной инженерной безопасности.

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