История Жанны д'Арк: как юная дева возглавила армию Франции и почему король позволил ее сжечь

Однако блестящий триумф Орлеанской девы оказался на удивление кратким, ведь большая европейская политика зачастую не прощает искренности и бескорыстности. Король Карл VII (Шарль VII), который только благодаря ее мечу обрел заветную корону, хладнокровно отвернулся от своей спасительницы, позволив англичанам превратить ее в пепел. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как неграмотная девушка-подросток смогла возглавить армию Франции?

В начале 1429 года Франция стояла на краю пропасти, ведь английские войска и их бургундские союзники контролировали почти весь север страны вместе с Парижем. Именно в это самое мрачное время в замок Шинон, где скрывался дофин Карл, прибыла 17-летняя Жанна – она утверждала, что слышит голоса святых архангела Михаила, Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской, которые приказали ей снять осаду с Орлеана и короновать законного монарха в Реймсе.

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Исторические хроники свидетельствуют, что девушка смогла узнать переодетого Карла в толпе придворных, что стало первым шагом к завоеванию его доверия. После изнурительных теологических допросов в Пуатье, где духовенство подтвердило ее целомудрие и чистоту намерений, Карл пошел на беспрецедентный шаг – позволил юной девушке, которая никогда не держала в руках оружия, стать духовным лидером и вдохновительницей армии наряду с опытными полководцами. И появление Жанны в рыцарских доспехах на белом коне действительно стало таким психологическим катализатором, в котором столь нуждалась деморализованная французская армия.

Она не была стратегом, но ее феноменальная храбрость и агрессивная тактика ведения боя сломали привычные шаблоны средневековой войны. Вместо длительных маневров Жанна вела солдат в прямые сокрушительные штурмы. В мае 1429 года произошло невозможное – осаду Орлеана, длившуюся более полугода, сняли всего за 9 дней после прибытия Орлеанской девы. Эта молниеносная победа превратила ее в живую легенду, а англичан заставила поверить, что против них воюет сама потусторонняя сила.

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Далее последовала блестящая Луарская кампания и разгром врага при Пате, что открыло путь к Реймсу. 17 июля 1429 года Карл VII был торжественно помазан на царство, а Жанна стояла рядом с ним, держа свое победное знамя. Ее миссия казалась выполненной – но именно этот триумф стал началом ее трагического конца.

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Почему Карл VII предал свою спасительницу и отдал ее на растерзание инквизиции?

После коронации в Реймсе политические интересы Карла VII и цели Жанны кардинально разошлись. Король стремился к дипломатическому урегулированию конфликта и заключению мира с герцогом Бургундским Филиппом Добрым, тогда как Жанна требовала полного изгнания англичан с континента и рвалась в бой за Париж. Ее воинственность начала раздражать королевский двор, который видел в популярной народной героине угрозу своим кулуарным договоренностям.

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Роковой момент наступил 23 мая 1430 года во время вылазки вблизи осажденного города Компьен. Из-за предательства или трагического стечения обстоятельств городские ворота закрылись слишком рано, отрезав Жанне путь к отступлению, и она попала в плен к бургундцам. И хотя Жан де Люксембург предложил ее на продажу, Карл VII решил пойти на свой самый позорный шаг – он просто проигнорировал ситуацию.

Французский монарх не предложил выкуп, не попытался обменять ее на знатных английских пленников и не организовал спасательную операцию. Для Карла VII Жанна стала политическим балластом – ее статус посланницы Бога мешал дипломатическим играм, а возможное обвинение девушки в ереси бросало бы тень на легитимность коронации. В конце концов, англичане выкупили Жанну за колоссальную сумму в 10 тысяч ливров и перевезли в Руан.

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Судебный процесс, который возглавил проанглийский епископ Пьер Кошон, был откровенным политическим фарсом, замаскированным под инквизиционное расследование. Девушку обвинили в ереси, идолопоклонстве и ношении мужской одежды. Несмотря на блестящую защиту и феноменальную память, которую Жанна демонстрировала во время допросов, приговор был заранее предрешен, и 30 мая 1431 года 19-летнюю героиню сожгли заживо на площади Старого рынка в Руане.

Лишь через четверть века Жанну признали невиновной – в 1456 году, когда Карл VII окончательно выиграл войну и инициировал процесс реабилитации, чтобы очистить свое имя от связи с еретичкой. Но пепел Орлеанской девы к тому времени уже давно развеялся над водами Сены, оставив человечеству одну из самых драматичных историй о величии духа и низости власти.