Румынизация или советизация: какая из империй оказалась более жестокой к Буковине

Переход от румынской монархии к советской диктатуре сопровождался не только сменой государственных флагов, но и трагическим переломом в судьбах миллионов людей. За кулисами сухих международных договоров скрываются жуткие истории массовых депортаций, утраченных домов и жестоко уничтоженной уникальной мультикультурной идентичности. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему крах Габсбургов привел этот пестрый регион под власть Бухареста?

До начала Первой мировой войны Герцогство Буковина было коронной провинцией Австро-Венгерской империи, настоящим феноменом толерантности, "Швейцарией Востока". Согласно австрийским переписям населения начала ХХ века, здесь не было никакого абсолютного этнического большинства – украинцы (русины), румыны, евреи, немцы и поляки составляли сложный, но гармоничный общественный механизм. Столица региона, Черновцы, славилась своей кофейной культурой, немецкоязычной литературой и архитектурой, не уступавшей венской. Однако глобальный конфликт 1914 – 1918 годов разбил эту идиллию вдребезги, запустив цепную реакцию геополитических катастроф.

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После распада Габсбургской империи образовался властный вакуум, который быстро заполнила Румыния, стремясь реализовать концепцию "Великой Румынии" (România Mare). Судьба региона была определена далеко от карпатских лесов – в роскошных залах пригорода Парижа. 10 сентября 1919 года был подписан Сен-Жерменский договор, а 10 августа 1920 – Севрский договор о границах, которые, согласно международному праву того времени, официально закрепили всю территорию Буковины за Румынским королевством. Этот шаг игнорировал этнические границы – ведь правда в том, что северная часть края была преимущественно украиноязычной.

Оказавшись под властью Бухареста, местное население столкнулось с жесткой политикой ассимиляции. Новая администрация начала масштабную румынизацию – новые власти закрывали украинские и немецкие школы, меняли названия улиц, а государственная служба стала доступна только для тех, кто свободно говорил на румынском языке и демонстрировал лояльность короне. Пестрый культурный мозаичный узор Буковины начал трескаться под тяжелым давлением монолитного национального государства.

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Румыния забрала Буковину, потому что на момент распада Габсбургской империи она была единственным готовым и признанным Западом государством в регионе, обладавшим регулярной армией и официальным статусом союзника Антанты. И для многих жителей, привыкших к австрийскому плюрализму, ее порядки стали глубоким шоком, посеявшим семена взаимного недоверия между соседями. Но самые страшные испытания, которые сотрут прежнее лицо региона, были еще впереди – настоящая демографическая и гуманитарная катастрофа обрушилась на регион накануне Второй мировой войны, когда две самые кровавые диктатуры Европы решили разделить континент.

В чем уникальность Буковины – самое интересное из истории края: смотрите видео imtgsh

Как пакт Гитлера-Сталина разделил Буковину пополам и что произошло дальше?

Судьба Буковины была тайно определена 23 августа 1939 года в Москве, во время подписания печально известного пакта Молотова – Риббентропа. Хотя в оригинальном секретном протоколе речь шла только о Бессарабии, Иосиф Сталин впоследствии расширил свои аппетиты – ведь и Северная Буковина имела для Кремля огромное стратегическое значение. Дело в том, что Черновцы были ключевым железнодорожным узлом, соединявшим новые советские территории, а сам регион становился идеальным военным плацдармом для дальнейшего продвижения на Балканы.

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Официально эту агрессивную аннексию советская пропаганда цинично оправдывала "историческим воссоединением украинского народа". 26 июня 1940 года СССР выдвинул Румынии ультиматум, требуя передать и Бессарабию, и Северную Буковину. Бухарест, оставшись без поддержки западных союзников, капитулировал, и уже через несколько дней Красная армия маршировала по улицам Черновцов. Именно этот геополитический разлом запустил механизм тотального уничтожения местного населения.

Первыми исчезли буковинские немцы – осенью 1940 года, согласно советско-немецким договоренностям, более 43 тысяч из них были вынуждены покинуть свои дома в рамках программы Heim ins Reich ("Возвращение в Рейх"). Следующий удар нанесла советская репрессивная машина в ночь на 13 июня 1941 года – тысячи буковинцев (интеллигенцию, предпринимателей, священников и зажиточных крестьян независимо от национальности) погрузили в товарные вагоны и отправили в ад Сибири и Казахстана. Советская власть методично искореняла любой намек на свободомыслие или частную собственность.

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Однако маятник террора вновь качнулся. В июле 1941 года, после начала операции "Барбаросса", румынские войска, теперь уже в качестве союзников нацистской Германии, вернулись на Северную Буковину. Этот период стал роковым для еврейской общины, которая веками составляла экономическое и культурное ядро региона – десятки тысяч буковинских евреев согнали в гетто, а впоследствии депортировали в концлагеря в Транснистрии, где большинство из этих людей погибли от голода, болезней и расстрелов. Так "Иерусалим на Пруте" потерял свою душу.

В 1944 году советские танки вернулись, а Парижские мирные договоры 10 февраля 1947 года окончательно узаконили такую ситуацию – Северная Буковина стала частью Украинской ССР, а Южная осталась в составе Румынии. Вот так за неполное десятилетие регион пережил этнические чистки беспрецедентных масштабов. Те, кто выжил в жерновах депортаций, Холокоста и принудительной коллективизации, были вынуждены учиться жить в новой серой советской реальности, где память о былом величии и толерантности стала опасным преступлением против государства.