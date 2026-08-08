8 серпня 1945 – СРСР оголошує війну Японії: чому ж аж через 3 місяці після перемоги в Європі

СРСР оголосив війну Японії 8 серпня 1945 року й увійшов у Маньчжурію. За цим стояла домовленість союзників, яка ще з Ялти й Потсдама пов'язувала радянський удар із завершенням війни в Європі.

Йосип Сталін виконав цю свою обіцянку, але – не без нюансів. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому СРСР ударив по Японії лише через 90 днів після капітуляції Німеччини?

Коли в Європі вже вщухли гармати, на Далекому Сході війна продовжувала жевріти, мов непогашене вугілля під шаром попелу. За документами, узгодженими на Ялтинській конференції 11 лютого 1945 року, три союзні держави (СРСР, США та Британія) домовилися, що Радянський Союз вступить у війну проти Японії через 2 або 3 місяці після капітуляції Німеччини та завершення бойових дій на європейській території.

У підсумку радянський удар припав рівно на 90-й день після німецької капітуляції 8 травня 1945 року – 8 серпня. Історики не вважають, що ця пауза була ознакою вагання – зрештою, Йосип Сталін не порушив обіцянку, хоч і тягнув – буквально – до останнього моменту. Вона радше була частиною великого дипломатичного торгу.

У Ялті Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль і радянський диктатор погодились, що СРСР за вступ у війну проти Японії здобуде у свою сферу впливу Маньчжурію після поразки Японії. Та ця дипломатична формула, хоч і звучала сухо, насправді передбачала величезні геополітичні ставки – від перегляду балансу сил в Азії до майбутнього післявоєнного облаштування регіону.

Москва не збиралася воювати на два фронти, тому змінити регіон активних бойових дій пообіцяла тільки після перемоги над нацистською Німеччиною. На момент Ялти ця перемога вже видавалася неминучою. А от на Тихому океані ситуація була іншою – американці та британці бачили, що війна проти Японії може затягнутися, а тому прагнули залучити СРСР як потужного союзника.

Конференція у Потсдамі, що тривала із 17 липня до 2 серпня 1945 року, лише закріпила цю логіку. Там Сталін підтвердив, що Червона армія вторгнеться в Маньчжурію – і буде готова до цього не пізніше середини серпня. Та це сталося все ж саме 8 числа, без жодного дня запізнення – і є припущення, що тому посприяв успішний удар американців атомною бомбою по Хіросімі 6 серпня.

Серпнева війна 1945 року СРСР проти Японії: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Чому удар СРСР по Маньчжурії був важливим для завершення Другої світової?

8 серпня 1945 року Радянський Союз оголосив війну Японії й одразу вдерся в окуповану японцями Маньчжурію. Ця подія була дуже важливою – вона відкривала другий, нищівний фронт проти вже виснаженої Японії.

Східна Азія влітку 1945 року була не просто театром війни – це була карта майбутнього нового світу, розкладена на великому столі. Маньчжурія була для Японії не лише військовим плацдармом, а й територією, де зосереджувалися стратегічні ресурси й контроль над великим сухопутним простором.

Для США та Великої Британії цей регіон також був критично важливим. Вони розуміли, що самотужки можуть воювати ще довго, дорого і криваво, а радянська участь у Тихоокеанській кампанії через відрізання від Японії значного резерву стала б стратегічним посиленням, здатним прискорити завершення війни.

Додамо, що вже 9 серпня США завдали другого атомного удару по Нагасакі. У такій комбінації поразок та найсмертоносніших ударів на всіх рівнях японське керівництво опинилося у ситуації, коли всі можливі розрахунки сипалися, мов скло під ударом молотка.

Геть скоро Японія погодилася капітулювати – 14 серпня, а формальна церемонія відбулася 2 вересня 1945 року. Цю дату і вважають кінцем Другої світової війни.