Укр Рус
24 Канал Головні новини На Хмельниччині прогриміли вибухи
30 жовтня, 05:58
3

На Хмельниччині прогриміли вибухи

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Зранку 30 жовтня на Хмельниччині прогриміли вибухи під час атаки.
  • Ворог тероризує ракетами.

Росія масовано атакує регіони України зранку 30 жовтня. Під прицілом опинилася Хмельниччина – там прогриміли вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Триває терор "Шахедами" і крилатими ракетами: небезпека дісталася Києва і просувається на Захід 

Що відомо про вибухи на Хмельниччині?

В четвер, 30 жовтня, у Хмельницькій області зранку було чутно звуки вибухів. Зазначимо, що повітряну тривогу оголосили ще орієнтовно о 3 годині ночі. Тоді це було повʼязано із рухом ворожих дронів. 

Згодом в Повітряних силах інформували про рух ракет в сторону регіону. 

Близько 6 години ранку на Хмельниччині прогримів вибух. В ПС вказали про крилаті ракети на Хмельниччині курсом на захід.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Наразі більше деталей щодо вибуху невідомо. Зауважимо, що станом на 6:10 в регіоні все ще триває тривога. 

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Дивіться також У Київській області пролунали вибухи: є руйнування та постраждала у Бориспільському районі 

Де ще були вибухи

  • Вночі ворог атакував Івано-Франківщину. Так, о 04:44 місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у регіоні. За кілька хвилин до цього монітори попереджали, що є ворожі ударні безпілотники біля міста Бурштин.

  • Також серія вибухів пролунала у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджені об'єкти інфраструктури. Також є влучання у гуртожиток, зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань у житловій забудові. Відомо про постраждалих.

  • Вибухи ближче 4 ранку чули й у Дніпрі. Монітори писали про ракету на Дніпро. Про вибухи там написали місцеві спільноти у телеграмі.