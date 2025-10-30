На Хмельниччині прогриміли вибухи

Росія масовано атакує регіони України зранку 30 жовтня. Під прицілом опинилася Хмельниччина – там прогриміли вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині?

В четвер, 30 жовтня, у Хмельницькій області зранку було чутно звуки вибухів. Зазначимо, що повітряну тривогу оголосили ще орієнтовно о 3 годині ночі. Тоді це було повʼязано із рухом ворожих дронів.

Згодом в Повітряних силах інформували про рух ракет в сторону регіону.

Близько 6 години ранку на Хмельниччині прогримів вибух. В ПС вказали про крилаті ракети на Хмельниччині курсом на захід.

Наразі більше деталей щодо вибуху невідомо. Зауважимо, що станом на 6:10 в регіоні все ще триває тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Де ще були вибухи