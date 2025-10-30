На Хмельниччині прогриміли вибухи
- Зранку 30 жовтня на Хмельниччині прогриміли вибухи під час атаки.
- Ворог тероризує ракетами.
Росія масовано атакує регіони України зранку 30 жовтня. Під прицілом опинилася Хмельниччина – там прогриміли вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи на Хмельниччині?
В четвер, 30 жовтня, у Хмельницькій області зранку було чутно звуки вибухів. Зазначимо, що повітряну тривогу оголосили ще орієнтовно о 3 годині ночі. Тоді це було повʼязано із рухом ворожих дронів.
Згодом в Повітряних силах інформували про рух ракет в сторону регіону.
Близько 6 години ранку на Хмельниччині прогримів вибух. В ПС вказали про крилаті ракети на Хмельниччині курсом на захід.
Наразі більше деталей щодо вибуху невідомо. Зауважимо, що станом на 6:10 в регіоні все ще триває тривога.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Де ще були вибухи
Вночі ворог атакував Івано-Франківщину. Так, о 04:44 місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у регіоні. За кілька хвилин до цього монітори попереджали, що є ворожі ударні безпілотники біля міста Бурштин.
Також серія вибухів пролунала у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджені об'єкти інфраструктури. Також є влучання у гуртожиток, зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань у житловій забудові. Відомо про постраждалих.
Вибухи ближче 4 ранку чули й у Дніпрі. Монітори писали про ракету на Дніпро. Про вибухи там написали місцеві спільноти у телеграмі.