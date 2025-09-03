У ніч на середу, 3 вересня, російські військові вкотре запустили по Україні безпілотники. Зокрема, "Шахеди" атакували Хмельниччину – там загинув чоловік.

Він якраз перебував на місці ворожого удару. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

Що відомо про наслідки на Хмельниччині?

Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для оперативного пошуку жертви, для чого залучили пошукову собаку. Загиблому чоловікові орієнтовно 40 років – його особу встановлюють.

На території Хмельниччини Сили ППО підтвердили збиття 2 ракет і 3 "Шахедів", іще 1 дрон локаційно втрачено.

Унаслідок падіння уламків однієї з цілей пошкоджено лінію електропередач. Це спричинило часткове відключення електроенергії у 4 населених пунктах, де понад 400 абонентів залишилися без світла. Енергетики вже працюють на місці, протягом кількох годин планується повне відновлення електропостачання.

Також зафіксовано руйнування та ушкодження 19 транспортних засобів, близько 150 вікон у житловій забудові та в одному із закладів освіти, 14 гаражів. Пошкоджено інфраструктуру на території масиву, а також деякі нежитлові об'єкти.

Загалом ситуація контрольована. Енергетична система працює стабільно, окрім кількох населених пунктів, де тривають роботи з відновлення,

– підсумував Тюрін.

