На Хмельниччині внаслідок масованої атаки загинув чоловік: його особу встановлюють
- На Хмельниччині 3 вересня внаслідок атаки "Шахедів" загинув орієнтовно 40-річний чоловік, його особу встановлюють.
- Понад 400 абонентів в області залишилися без електроенергії, пошкоджено близько 150 вікон, 14 гаражів, інфраструктуру.
У ніч на середу, 3 вересня, російські військові вкотре запустили по Україні безпілотники. Зокрема, "Шахеди" атакували Хмельниччину – там загинув чоловік.
Він якраз перебував на місці ворожого удару. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.
Дивіться також Росія вкотре масовано атакувала Україну з повітря: що відомо про наслідки
Що відомо про наслідки на Хмельниччині?
Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для оперативного пошуку жертви, для чого залучили пошукову собаку. Загиблому чоловікові орієнтовно 40 років – його особу встановлюють.
На території Хмельниччини Сили ППО підтвердили збиття 2 ракет і 3 "Шахедів", іще 1 дрон локаційно втрачено.
Унаслідок падіння уламків однієї з цілей пошкоджено лінію електропередач. Це спричинило часткове відключення електроенергії у 4 населених пунктах, де понад 400 абонентів залишилися без світла. Енергетики вже працюють на місці, протягом кількох годин планується повне відновлення електропостачання.
Також зафіксовано руйнування та ушкодження 19 транспортних засобів, близько 150 вікон у житловій забудові та в одному із закладів освіти, 14 гаражів. Пошкоджено інфраструктуру на території масиву, а також деякі нежитлові об'єкти.
Загалом ситуація контрольована. Енергетична система працює стабільно, окрім кількох населених пунктів, де тривають роботи з відновлення,
– підсумував Тюрін.
Масована атака 3 вересня: коротко про головне
- Уночі противник запустив по Україні 502 "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів, 16 крилатих ракет "Калібр" і 8 крилатих ракет Х-101.
- Через пошкодження залізничної інфраструктури затримується низка поїздів, серед яких рейси Київ – Кропивницький, Львів – Дніпро тощо.
- На Прикарпатті ціллю ворога став об'єкт інфраструктури – там виникла пожежа, але обійшлося без постраждалих.