На Хмельниччині чоловік відмовився йти до військкомату, а тому потрапив за ґрати

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні понад рік триває воєнний стан та мобілізація чоловіків віком від 18 до 60 років. Разом з тим правоохоронні органи боряться з ухилянтами від неї. Зокрема, на Хмельниччині за неявку в ТЦК та СП засудили чоловіка.

Як повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, він отримав повістку ще у липні 2022 року. Ба більше, 48-річний чоловік пройшов і військово-лікарську комісію.

До теми Часткова, загальна чи повна мобілізація: кого можуть призвати до війська у квітні

До ТЦК та СП так і не з'явився

Під час військово-лікарської комісії медики дійшли висновку, що мешканець Хмельниччини був придатний до військової служби. Однак після цього ухилявся від візиту в ТЦК та СП.

Він пройшов військово-лікарську комісію, за висновком якої був придатний до військової служби. Проте до центру комплектування на вказану дату так і не з'явився, вирішивши знехтувати своїм обов'язком,

– повідомили у прокуратурі.

Чоловік на довго потрапив за ґрати

Після отримання повістки та проходження ВЛК, візит у ТЦК і СП є обов'язковим. Проте він не означає , що така людина відразу приєднатися до ЗСУ.

Відтак Кам’янець-Подільська окружна прокуратура звинуватила чоловіка в ухиленні від мобілізації. Згодом суд визнав винним 48-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу, що є порушенням 336 статті Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. З повідомлення прокуратури 19 квітня стало відомо, що суд обрав ухилянту від мобілізації покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Однак наразі цей вирок ще не набрав законної сили. Він може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Мобілізація в Україні: останні новини