На Хмельнитчине мужчина отказался идти в военкомат, а потому попал за решетку

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину более года продолжается военное положение и мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Вместе с тем правоохранительные органы борются с уклоняющимися от нее. В частности, в Хмельницкой области за неявку в ТЦК и СП осудили мужчину.

Как сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, он получил повестку еще в июле 2022 года. Более того, 48-летний мужчина прошел и военно-врачебную комиссию.

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В ТЦК и СП так и не явился

Во время военно-врачебной комиссии медики пришли к выводу, что житель Хмельнитчины был годен к военной службе. Однако после этого он уклонялся от визита в ТЦК и СП.

Он прошел военно-врачебную комиссию, по заключению которой был пригоден к военной службе. Однако в центр комплектования на указанную дату так и не явился, решив пренебречь своей обязанностью,

– сообщили в прокуратуре.

Мужчина надолго попал за решетку

После получения повестки и прохождения ВВК визит в ТЦК и СП является обязательным. Однако он не означает , что такой человек сразу присоединиться к ВСУ

Следовательно, Каменец-Подольская окружная прокуратура обвинила мужчину в уклонении от мобилизации. Впоследствии суд признал виновным 48-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу, что является нарушением статьи 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Из сообщения прокуратуры 19 апреля стало известно, что суд избрал уклонисту от мобилизации наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Однако пока этот приговор еще не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в апелляционном порядке.

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