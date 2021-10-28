"Хочу, щоб люди поверталися": як підприємці на Сході України створюють круті стартапи

На прифронтовій зоні України люди запускають власні цікаві спецпроєкти, які допомагають розвивати регіон та створюють місця для роботи. Все це відбувається за підтримки USAID "Економічна Підтримка Східної України".

Маріанна Нещерет створила власний кооператив "Овочі Станичників" у селі Валуйське Луганської області. Жінка вирощує овочі у теплицях та їх продає у регіональній мережі супермаркетів "Сім'я" та іншим гуртовим покупцям. Вона розповідає, що бере участь у проєкті вже третій рік.

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Навіщо потрібен проєкт

Чому це важливо? Бо іншої перспективи розвитку тут немає. Наприклад, у нашому населеному пункті Станиці Луганській немає ніякої іншої роботи. Ну адміністративні будівлі стоять і все. Все інше – закрите та не працює. Тому треба якось людям виживати та, відповідно, чимось займатися. Ми не займаємося чимось особливим – ми вирощуємо овочі. І без допомоги це було б важко зробити,

– пояснила вона.

За словами Нещерет, після початку російсько-української війни підприємці сильно постраждали в першу чергу через те, що ринки збуту зникли. Крім того, за словами жінки, проблемна вартість логістики.

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Тому робота з проєктами, звісно, багато в чому допомагає. Ми користуємося послугами професіоналів, зокрема, агроному. Також нам допомагають з менеджментом, договорами, юристами. Всі ці послуги нам надає проєкт. Також вони допомогли створити логотип нашому кооперативу,

– додала вона.

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"Всі економічні зв'язки були порушені"

Директор "Рубіжанської панчішної мануфактури" Геннадій Місюренко відкрив підприємство в Луганській області, яке виготовляє шкарпетки. Експорт вже відбувається до Нідерландів та Іспанії. Він розповідає, що йому хотілося б підтримати Донбас, оскільки частина територій – непідконтрольна й підприємств залишилося дуже мало.

Всі економічні зв'язки були порушені. Хочеться хоч якось зацікавити бізнес та людей, щоб вони залишалися тут. Адже багато хто їде. Навіть у нас виникає проблема з кадрами, людьми. Підібрати людей дуже-дуже важко. Хоча в минулому в таких невеличких містах було значно простіше,

– розповів чоловік.

За його словами, сьогодні спеціалістів важко знайти. Тому він хоче підтримувати бізнес, щоб люди поверталися. Зокрема, й молодь, яка поїхала на навчання. Місюренко зазначив, що хоче, щоб молоді люди поверталися та бачили, що "тут є хоч якась перспектива".

Крім того, чоловік є спонсором місцевої футбольної команди для дівчат – оплачує роботу тренера, а самі заняття для дітей – безплатні.

Нам запропонували, а ми погодилися підтримувати спорт, зокрема, дівчат-футболісток. Через те, що, мабуть, не вистачає грошей у держави, тому ми взяли на себе таку функцію. Це, якоюсь мірою, благодійність, і для себе ми вирішили, що ми не збідніємо і багатшими не станемо, а справу хорошу якусь зробимо,

– додав він.