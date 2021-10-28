"Хочу, чтобы люди возвращались": как предприниматели на востоке Украины создают крутые стартапы
Источник:24 канал
На прифронтовой зоне Украины люди запускают собственные интересные спецпроекты, которые помогают развивать регион и создают места для работы. Все это происходит при поддержке USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины".
Марианна Нещерет создала собственный кооператив "Овощи Станичников" в селе Валуйское Луганской области. Женщина выращивает овощи в теплицах и их продает в региональной сети супермаркетов "Семья" и другим оптовым покупателям. Она рассказывает, что участвует в проекте уже третий год.
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Зачем нужен проект
Почему это важно? Потому что другой перспективы развития здесь нет. Например, в нашем населенном пункте Станицы Луганской нет никакой другой работы. Ну административные здания стоят и все. Все остальное – закрыто и не работает. Поэтому надо как-то людям выживать и, соответственно, чем-то заниматься. Мы не занимаемся чем-то особенным – мы выращиваем овощи. И без помощи это было бы трудно сделать,
– пояснила она.
По словам Нещерет, после начала российско-украинской войны предприниматели сильно пострадали в первую очередь из-за того, что рынки сбыта исчезли. Кроме того, по словам женщины, проблемная стоимость логистики.
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Поэтому работа с проектами, конечно, во многом помогает. Мы пользуемся услугами профессионалов, в частности, агронома. Также нам помогают с менеджментом, договорами, юристами. Все эти услуги нам предоставляет проект. Также они помогли создать логотип нашему кооперативу,
– добавила она.
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"Все экономические связи были нарушены"
Директор "Рубежанской чулочной мануфактуры" Геннадий Мисюренко открыл предприятие в Луганской области, которое производит носки. Экспорт уже происходит в Нидерланды и Испанию. Он рассказывает, что ему хотелось бы поддержать Донбасс, поскольку часть территорий – неподконтрольная и предприятий осталось очень мало.
Все экономические связи были нарушены. Хочется хоть как-то заинтересовать бизнес и людей, чтобы они оставались здесь. Ведь многие уезжают. Даже у нас возникает проблема с кадрами, людьми. Подобрать людей очень-очень трудно. Хотя в прошлом в таких небольших городах было значительно проще,
– рассказал мужчина.
По его словам, сегодня специалистов трудно найти. Поэтому он хочет поддерживать бизнес, чтобы люди возвращались. В частности, и молодежь, которая поехала на учебу. Мисюренко отметил, что хочет, чтобы молодые люди возвращались и видели, что "здесь есть хоть какая-то перспектива".29 октября 2021 года Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" представит новую коммуникационную кампанию "Восток: Перезагрузка". К разработке концепции и визуальных элементов кампании "Восток: перезагрузка" проект USAID привлек жителей разных регионов Восточной Украины, людей разного возраста и жизненного опыта. Спикерами события будут известные политики, спортсмены и деятели культуры. Приветственное слово также будет у президента Украины Владимира Зеленского. Зарегистрироваться на событие онлайн можно здесь.
Кроме того, мужчина является спонсором местной футбольной команды для девушек – оплачивает работу тренера, а сами занятия для детей – бесплатные.
Нам предложили, а мы согласились поддерживать спорт, в частности, девушек-футболисток. Из-за того, что, видимо, не хватает денег у государства, поэтому мы взяли на себя такую функцию. Это, в какой-то мере, благотворительность, и для себя мы решили, что мы не обеднеем и богаче не станем, а дело хорошее какое-то сделаем,
– добавил он.
"Хочется поддерживать бизнес, чтобы люди возвращались" / Фото wikiwand
Предприниматель уточнил, что делает это для того, чтобы видеть радость на лицах детей.
На каком-то из соревнований мы подарили им носочки, гетры футбольные. И это было столько радости в их глазах. Ради этого и надо помогать. Сейчас мы заказали для них мячи и другой спортивный инвентарь и футбольную форму. То есть полностью берем на себя детскую команду девочек,
– добавил Мисюренко.
"Волшебный пендель"
В городе Кременная, что в Луганской области предпринимательница Александра Изуита открыла первый в городе детский развлекательный центр. А также создала общественную организацию "Волшебный пендель", которая объединяет местную молодежь. Сейчас они готовятся к открытию первого в Кременной хаба.
Женщина рассказала, что большинство молодежи, которая есть в общественной организации, также может побыть в детском центре аниматорами. Те, кому это нравится, остаются и работают.
Мы из маленького города Кременная. Благодаря этому проекту я смогла открыть этот центр и он единственный в нашем городе. Без этой поддержки я бы не смогла этого сделать, хотя я вложила и свои средства, но все равно их бы не хватило,
– рассказала она.
В Кременной появился первый развлекательный центр для детей / Фото tribun
Александра Изуита объяснила, что для нее это была великая миссия даже личная. Ведь она переехала из большого города и понимала, что "не сможет дать даже своим детям то, что у них было в большом городе".
Я хотела сделать что-то такое, чтобы не только мои, но и другие дети имели возможность недорого и постоянно развлекаться. Дома им родители могут не давать бегать, прыгать, скакать, или дают, но это очень ограничено. А детям надо это. Они приходят в этот центр, чтобы выбегать и выпрыгивать,
– добавила она.
Женщина отметила, что раньше работала арт-директором детских развлекательных центров, поэтому понимала, что это нужно детям.Грантовая и образовательная помощь предпринимателям на востоке Украины предоставляется проектом USAID в рамках информационной кампании "Восток экономических возможностей". Кампания призвана привлечь внимание всей Украины к потребностям и возможностям Востока.