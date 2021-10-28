Марианна Нещерет создала собственный кооператив "Овощи Станичников" в селе Валуйское Луганской области. Женщина выращивает овощи в теплицах и их продает в региональной сети супермаркетов "Семья" и другим оптовым покупателям. Она рассказывает, что участвует в проекте уже третий год.

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Зачем нужен проект

Почему это важно? Потому что другой перспективы развития здесь нет. Например, в нашем населенном пункте Станицы Луганской нет никакой другой работы. Ну административные здания стоят и все. Все остальное – закрыто и не работает. Поэтому надо как-то людям выживать и, соответственно, чем-то заниматься. Мы не занимаемся чем-то особенным – мы выращиваем овощи. И без помощи это было бы трудно сделать,

– пояснила она.

По словам Нещерет, после начала российско-украинской войны предприниматели сильно пострадали в первую очередь из-за того, что рынки сбыта исчезли. Кроме того, по словам женщины, проблемная стоимость логистики.



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Поэтому работа с проектами, конечно, во многом помогает. Мы пользуемся услугами профессионалов, в частности, агронома. Также нам помогают с менеджментом, договорами, юристами. Все эти услуги нам предоставляет проект. Также они помогли создать логотип нашему кооперативу,

– добавила она.

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"Все экономические связи были нарушены"

Директор "Рубежанской чулочной мануфактуры" Геннадий Мисюренко открыл предприятие в Луганской области, которое производит носки. Экспорт уже происходит в Нидерланды и Испанию. Он рассказывает, что ему хотелось бы поддержать Донбасс, поскольку часть территорий – неподконтрольная и предприятий осталось очень мало.

Все экономические связи были нарушены. Хочется хоть как-то заинтересовать бизнес и людей, чтобы они оставались здесь. Ведь многие уезжают. Даже у нас возникает проблема с кадрами, людьми. Подобрать людей очень-очень трудно. Хотя в прошлом в таких небольших городах было значительно проще,

– рассказал мужчина.

По его словам, сегодня специалистов трудно найти. Поэтому он хочет поддерживать бизнес, чтобы люди возвращались. В частности, и молодежь, которая поехала на учебу. Мисюренко отметил, что хочет, чтобы молодые люди возвращались и видели, что "здесь есть хоть какая-то перспектива".

29 октября 2021 года Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" представит новую коммуникационную кампанию "Восток: Перезагрузка". К разработке концепции и визуальных элементов кампании "Восток: перезагрузка" проект USAID привлек жителей разных регионов Восточной Украины, людей разного возраста и жизненного опыта. Спикерами события будут известные политики, спортсмены и деятели культуры. Приветственное слово также будет у президента Украины Владимира Зеленского. Зарегистрироваться на событие онлайн можно здесь.

Кроме того, мужчина является спонсором местной футбольной команды для девушек – оплачивает работу тренера, а сами занятия для детей – бесплатные.

Нам предложили, а мы согласились поддерживать спорт, в частности, девушек-футболисток. Из-за того, что, видимо, не хватает денег у государства, поэтому мы взяли на себя такую функцию. Это, в какой-то мере, благотворительность, и для себя мы решили, что мы не обеднеем и богаче не станем, а дело хорошее какое-то сделаем,

– добавил он.