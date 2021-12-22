Хотіли відсвяткувати перемогу: у Пакистані випадково застрелили новообраного депутата

Мохаммеда Закрію Хана у Пакистані обрали до сільської ради в окрузі Пешавар. Під час святкової стрілянини одна з куль влучила в чоловіка.

Чоловіка не вдалось врятувати, він помер на місці. Це сталося 19 грудня.

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Що відбулося

Прихильники новообраного депутата після церемонії відкрили святкову стрілянину. Коли пускали кулі в повітря, одна з них влучила у Мохаммеда Закрію Хана.

За інформацією ЗМІ, біля місця інциденту перебували правоохоронці, але вони не відреагували на ситуацію. Ймовірно, у провінції проведуть перевибори.

Останні смертельні стрілянини в Україні і світі

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До сільради входить приблизно 6 – 7 осіб. Чоловік мав стати генеральним радником у населеному пункті.