Балкон Енн Гетевей підірвав тренди 2026: чому дизайнери назвали його ідеальним

Балкон акторки Енн Гетевей у Нью-Йорку вже кілька років поспіль залишається прикладом того, як навіть кілька квадратних метрів можуть перетворитися на повноцінний житловий простір. Облаштований в історичному будинку, він поєднує відкритий міський краєвид із відчуттям приватності – рідкісний баланс для мегаполіса.

Саме це рішення у 2026 році називають еталонним, повідомляє Homes & Gardens.

Однією з ключових ідей стало використання легкої перголи замість масивних накриттів. Такий підхід не перевантажує простір і дозволяє працювати зі світлом, створюючи м'яку тінь у потрібний час.

За словами дизайнерки Шарлотти Роу, пергола має виконувати конкретну функцію – давати тінь, а не слугувати універсальним дахом. Для більшої гнучкості її доповнюють текстильними вітрилами або легкими навісами, що дозволяє змінювати сценарій використання балкона залежно від погоди та сезону.

Ще один важливий елемент – приватність, яку тут вирішили за допомогою озеленення. Замість глухих перегородок використано багаторівневі композиції з рослин: від невеликих дерев до сезонних квітів. Такий "зелений бар'єр" не лише захищає від сторонніх поглядів, а й створює затишну атмосферу.



Рослини на балконі Енн Гетевей / Фото з інстаграму gramercydesign

Що робить вуличні меблі Енн Гетевей особливими?

Як пише видання Yahoo, насамперед – колір. Чорний давно став одним із найпопулярніших рішень для терас: він створює виразний контраст із натуральними матеріалами, зокрема деревом, і менш помітно зношується. Водночас цей відтінок часто критикують за надмірну простоту або навіть банальність. Проте приклад тераси акторки показує, що все залежить від подачі.

Усі меблі виконані в чорному кольорі — від каркасів до подушок, — але простір не виглядає важким. Секрет у формах: замість масивних класичних рішень тут використано меблі з відсилкою до модерну середини ХХ століття. Заокруглені підлокітники, вигнуті спинки стільців і легкі конструкції створюють баланс із чіткою геометрією тераси. Саме ці деталі додають простору легкості, підкреслюють світлий кам’яний настил і роблять композицію більш відкритою.

Який химерний куточок створила акторка на кухні?

Раніше ми писали, що куточок для сніданку Енн Гетевей оформлений в стилі швейцарського шале з природними матеріалами і синьо-зеленими відтінками. Це не просто декоративний прийом, а цілісна концепція простору. В інтер'єрі домінують натуральні матеріали:

дерево з виразною текстурою,

м’які тканини,

приглушена палітра синьо-зелених відтінків, які додають глибини й спокою.

Така кольорова гама створює відчуття затишку, ніби цей куточок знаходиться не в міській квартирі, а десь у горах, серед природи.