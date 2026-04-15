Терти не потрібно: як очистити кухню від жиру за 5 хвилин

ввЖир з кухонних поверхонь можна видалити всього за лічені хвилини без жодних зусиль. У цьому допоможе простий натуральний засіб.

Швидко і ефективно очистити кухню від жиру можна за допомогою розчину двох доступних інгредієнтів – харчової соди та лимонного соку. Про це розповіла експертка з прибирання, відома в TikTok як Mama Mila, пише Express.

Як прибрати жир з кухонних поверхонь за лічені хвилини?

За словами блогерки, сода ефективно нейтралізує жир завдяки своїм лужним властивостям, а лимонна кислота розщеплює забруднення та допомагає їх легше видалити.

Для виготовлення розчину потрібно приблизно 50 – 60 грамів харчової соди, одна чайна ложка лимонного соку, 230 мілілітрів води. Усе це треба змішати до однорідної консистенції.

Опісля готовий розчин наносять на жирні поверхні за допомогою мікрофібрової ганчірки і залишають приблизно на 5 хвилин.

Після цього достатньо просто витерти поверхню теплою водою – без інтенсивного тертя.

Якщо залишаються сліди, їх можна легко прибрати сухою ганчіркою.

Зверніть увагу! Кислотні засоби не варто використовувати на пористих кам'яних поверхнях (наприклад, мармурі чи граніті), щоб не пошкодити матеріал.

Змішайте соду з лимонною кислотою / Фото Pexels

Як правильно чистити жирні кухонні шафи?

Експерти кажуть, що найкращий результат дають перевірені мийні засоби та правильна регулярність прибирання – незалежно від матеріалу шаф (дерево, ламінат чи скло). Про це пише GoodHousekeeping.

Вони радять щодня витирати бризки та плями одразу вологою ганчіркою під час готування.

Фахівці рекомендують щотижня протирати зовнішні поверхні шаф мікрофіброю з мийним засобом.

Як правильно мити шафи:

нанести на ганчірку м'який мийний засіб або розчин води з краплею рідини для посуду;

протерти дверцята з обох боків, особливо ручки – там найбільше жиру;

якщо є сильний наліт (наприклад, біля плити) – використовувати м'яку губку, загорнуту в тканину;

змити залишки засобу вологою ганчіркою;

витерти насухо мікрофіброю.

Експерти наголошують: жир найчастіше накопичується не тільки на дверцятах, а й у щілинах, декоративних елементах і біля плити, тому регулярне очищення значно спрощує прибирання і запобігає сильним забрудненням.

