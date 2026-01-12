Скарб на вашій кухні: чим можна посипати доріжку біля дому

Зима приносить не лише святковий настрій, а й небезпечний лід на доріжках та під'їздах. Традиційна сіль або хімічні реагенти допомагають розтопити лід, але можуть пошкодити взуття, садові рослини та навколишнє середовище. На щастя, альтернатива може ховатися просто на вашій кухні.

Чим можна посипати доріжку біля дому – розкаже 24 Канал з посиланням на Tom's Guide.

Чим можна посипати доріжку біля дому?

Кавова гуща

Не радимо викидати кавову гущу після приготування напою, адже її можна ефективно використати у саду або біля будинку. Кавова гуща:

додає зчеплення на слизькій поверхні,

поглинає трохи тепла, що прискорює танення льоду.

Цей метод особливо ефективний на невеликих ділянках, сходах та доріжках біля дому.



Кавову гущу можна використати для посипки доріжок біля дому / Фото Shutterstock

Котячий наповнювач

Як пише The Sun, бентонітові гранули для котячого туалету здатні:

створювати шорстку поверхню на льоду,

зменшувати ковзання.

Важливо обирати не ароматизований наповнювач, щоб уникнути неприємного запаху.

Попіл

Попіл від дров або каміна теж може допомогти у боротьбі зі слизькими доріжками. Він:

поглинає вологу,

забезпечує зчеплення навіть на слизькому льоду,

є повністю природним і безпечним для рослин.

Експерти зазначають, що такі домашні засоби не тільки допомагають безпечно пересуватися взимку, але й захищають довкілля від надлишку хімічних реагентів.

Чому не варто сипати сіль або пісок на садові доріжки?

Раніше ми писали, що сіль і пісок можуть пошкоджувати ґрунт і рослини, тому їх не рекомендується використовувати для боротьби з ожеледицею на садових доріжках. Цукровий буряк є безпечнішою альтернативою, яка не шкодить рослинам та бетону.