Газони стануть зеленішими, якщо обробити їх одним кухонним відходом

Навесні садівникам випадає багато роботи. Із потеплінням газони починають швидко рости. Через це потрібно регулярно доглядати за травою – косити, удобрювати й видаляти бур'яни. Поширений кухонний інгредієнт може допомогти зробити газон здоровішим і зеленішим.

Замість дорогих добрив можна використати простий природний засіб – кавову гущу, яка часто є на кухні. Про це пише Express.

Чим посипати газон, аби він був зеленішим і здоровішим?

За словами експертів, якщо посипати кавову гущу на газон, можна стимулювати ріст здоровішої та зеленішої трави. Вона багата на азот, який необхідний для росту рослин, а також містить калій і фосфор, що покращують загальний стан газону.

Крім того, кавова гуща може пригнічувати ріст деяких бур'янів завдяки природним речовинам, а також утворює тонкий шар, який частково блокує світло і ускладнює проростання небажаних рослин.

Також вона може відлякувати деяких шкідників, наприклад слимаків. Фахівці зазначають, що справа не в кофеїні, а саме в поживних речовинах – азоті, фосфорі та мінералах.

Кавова гуща містить поживні речовини, які стимулюють ріст здорової і зеленої трави

Вони повільно вивільняються, що дозволяє траві довше отримувати живлення і ставати міцнішою.

Перед використанням кавову гущу потрібно висушити, а потім рівномірно розсипати по газону і злегка втиснути в ґрунт. Процедуру рекомендують повторювати кожні 1 – 2 місяці для кращого ефекту.

Кілька важливих кроків з догляду за газоном навесні

Навесні догляд за газоном починається тоді, коли трава виходить зі стану зимового спокою і починає зеленіти. Про це пише The Spruce.

Перший важливий крок – легке очищення поверхні. З газону прибирають суху траву та шар відмерлих рослинних решток. Це роблять обережно, бо молоді паростки ще слабкі й можуть легко пошкодитися. Така чистка допомагає траві "дихати" і краще рости.

Якщо ґрунт ущільнений, особливо на ділянках, де часто ходять, проводять аерацію – тобто роблять у землі маленькі отвори для доступу повітря, води й поживних речовин до коріння. Але навесні це роблять лише за потреби, бо надмірне розпушування може, навпаки, стимулювати появу бур'янів.

Далі варто перевірити стан ґрунту. Його кислотність впливає на те, як росте трава. Найкраще, коли ґрунт нейтральний. Якщо він занадто кислий або лужний, його коригують спеціальними добавками, щоб створити оптимальні умови для росту газону.

Після цього переходять до відновлення трав'яного покриву. У місцях, де утворилися "лисини" через витоптування чи пошкодження, підсівають насіння. Поки воно проростає, важливо підтримувати вологість ґрунту, щоб трава добре вкорінилася і рівномірно зійшла.

Одночасно можна внести підживлення. Добрива допомагають газону швидше рости, роблять його густішим і більш стійким до хвороб і бур'янів.

Але навесні важливо не переборщити: надлишок поживних речовин може спричинити появу бур'янів або ослабити траву.

Окремо застосовують профілактику бур'янів. Є засоби, які не дають їм проростати, створюючи захисний шар у верхньому ґрунті. Але їх не можна використовувати разом із підсівом, бо вони можуть завадити проростанню нової трави.

Якщо бур’яни вже з'явилися, їх або виривають вручну разом із коренем, або обробляють спеціальними засобами проти широколистих рослин.

Не менш важливо перевірити газонокосарку. Леза мають бути гострими, інакше вони не зрізають, а рвуть траву, через що вона жовтіє і набуває неохайного вигляду.

Полив навесні залежить від погоди. Зазвичай газону потрібно приблизно 2,5 – 4 сантиметри води на тиждень, але якщо часто йдуть дощі, додатковий полив може не знадобитися. Важливо не переливати, щоб не створювати умов для грибкових хвороб.

Перший покіс роблять тоді, коли трава стає приблизно до 10 сантиметрі заввишки. Косити потрібно обережно, зрізаючи не більше третини висоти за раз і лише суху траву. Це допомагає зберегти густоту та здоров'я газону.

І нарешті, навесні варто слідкувати за шкідниками та хворобами. Якщо з'являються плями, пошкодження або личинки в ґрунті, застосовують спеціальні засоби або біологічні методи захисту. Це дозволяє запобігти серйозним проблемам упродовж усього сезону.

