Не штори: як найкраще захистити розсувні скляні двері від спеки

Розсувні скляні двері чудово пропускають природне світло та відкривають вид на сад. Але разом зі світлом у дім потрапляє й спека. Багато власників будинків використовують щільні штори для захисту від нагрівання, однак є ефективніше рішення.

Йдеться про зовнішні ролети, які зупиняють тепло ще до того, як воно потрапить усередину. Про це пише House Digest.

Як вибрати зовнішні ролети для розсувних дверей?

Зовнішні ролети – це альтернатива звичайним фіранкам, яка встановлюється зовні розсувних дверей і блокує ультрафіолетові промені та сонячні відблиски. Саме вони нагрівають приміщення.

Такі системи поглинають тепло ще до того, як воно проникає в будинок, допомагаючи зберігати прохолоду та зменшувати потребу в кондиціонері. Тому вони вважаються ефективнішими за звичайні термоштори. Крім того, таке рішення може знизити витрати на охолодження будинку майже вдвічі та зменшити сонячні відблиски.

Водночас зовнішні ролети мають і мінуси. Як і будь-який вуличний декор, вони можуть постраждати від погоди, хоча більшість моделей мають захист від вологи та сонця.

Зовнішні ролети мають і плюси, і мінуси / Фото Pinterest

Найбільший недолік – ціна. Встановлення моторизованих або індивідуально виготовлених систем може коштувати дорого. Проте стандартні готові моделі значно дешевші – усе залежить від розміру дверей, матеріалу та стилю. До того ж встановити готові ролети можна самостійно всього за кілька годин.

Найважливіше – врахувати, скільки прямого сонця отримують двері протягом дня. Якщо сонце світить прямо на двері або створює сильні відблиски, найкраще підійдуть зовнішні сонцезахисні ролети, які блокують щонайменше 90% ультрафіолету.

Якщо ж потрібно лише трохи зменшити нагрівання, але не затемнювати кімнату, краще обрати легкі зовнішні ролети, які пропускають більше світла. Також важливий показник "відкритості" тканини – тобто розмір проміжків у плетінні матеріалу:

чим менший показник, тим менше світла й тепла проходить усередину;

чим більший – тим більше природного світла залишиться в кімнаті.

Втім, більш щільні штори можуть частково перекривати вид із дверей. Незалежно від типу, правильне встановлення зовнішніх штор допоможе краще зберігати прохолоду в будинку та знизити витрати на електроенергію.

Штори з 90-х повертаються у моду

Сьогодні повертається й один із елементів інтер'єру 90-х – пелмети (декор над вікнами, що приховує карнизи). Вони знову популярні через тренд на більш затишні, "нестерильні" простори з текстурами та деталями.

Пелмети бувають м'які тканинні або жорсткі коробчасті.

Пелмети додають кімнаті тепла, об'єму й характеру та підходять для різних просторів – від вітальні до ванної. Дизайнери радять встановлювати їх вище й ширше за вікно, щоб візуально збільшити простір і зробити стелю вищою.