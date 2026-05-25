Речь идет о внешних ролетах, которые останавливают тепло еще до того, как оно попадет внутрь. Об этом пишет House Digest.

Как выбрать внешние ролеты для раздвижных дверей?

Внешние ролеты – это альтернатива обычным занавескам, которая устанавливается снаружи раздвижных дверей и блокирует ультрафиолетовые лучи и солнечные блики. Именно они нагревают помещение.

Такие системы поглощают тепло еще до того, как оно проникает в дом, помогая сохранять прохладу и уменьшать потребность в кондиционере. Поэтому они считаются более эффективными, чем обычные термошторы. Кроме того, такое решение может снизить расходы на охлаждение дома почти вдвое и уменьшить солнечные блики.

В то же время внешние роллеты имеют и минусы. Как и любой уличный декор, они могут пострадать от погоды, хотя большинство моделей имеют защиту от влаги и солнца.

Самый большой недостаток – цена. Установка моторизованных или индивидуально изготовленных систем может стоить дорого. Однако стандартные готовые модели значительно дешевле – все зависит от размера дверей, материала и стиля. К тому же установить готовые ролеты можно самостоятельно всего за несколько часов.

Самое важное – учесть, сколько прямого солнца получают двери в течение дня. Если солнце светит прямо на двери или создает сильные блики, лучше всего подойдут внешние солнцезащитные ролеты, которые блокируют не менее 90% ультрафиолета.

Если же нужно лишь немного уменьшить нагрев, но не затемнять комнату, лучше выбрать легкие внешние ролеты, которые пропускают больше света. Также важен показатель "открытости" ткани – то есть размер промежутков в плетении материала:

чем меньше показатель, тем меньше света и тепла проходит внутрь;

чем больше – тем больше естественного света останется в комнате.

Впрочем, более плотные шторы могут частично перекрывать вид из дверей. Независимо от типа, правильная установка наружных штор поможет лучше сохранять прохладу в доме и снизить расходы на электроэнергию.

Шторы из 90-х возвращаются в моду

Сегодня возвращается и один из элементов интерьера 90-х – пелметы (декор над окнами, скрывающий карнизы). Они снова популярны из-за тренда на более уютные, "нестерильные" пространства с текстурами и деталями.

Пелметы бывают мягкие тканевые или жесткие коробчатые.

Пелметы добавляют комнате тепла, объема и характера и подходят для различных пространств – от гостиной до ванной. Дизайнеры советуют устанавливать их выше и шире окна, чтобы визуально увеличить пространство и сделать потолок выше.