Дратує порожній простір над кухонними шафами: є ідеальний спосіб його "заховати"

Деякі кухні мають незручні проміжки, наприклад щілину над шафами. Вона могла б слугувати для декору або зберігання, але зазвичай занадто висока, щоб дотягнутися, і водночас занадто помітна, щоб її залишити порожньою. Через це навіть стильна кухня може мати незавершений вигляд.

Дизайнери радять використовувати порожній простір на кухні як можливість зробити інтер'єр цікавішим. Про це пише House Digest.

Чим закрити порожній простір над кухонними шафами?

Найпростіший спосіб прикрити простір над шафами – сховати за гобеленом.

Замість громіздкого декору, який з часом може збирати пил, гобелен легко додає кольору, текстури та характеру, не перевантажуючи кімнату.

Гобелени – практичний вибір для інтер'єру. Їх легко встановити. Для цього не потрібно робити масштабний ремонт, тому вони підійдуть навіть для кухонь в орендованих оселях.

Гобелени зазвичай виготовляють із вовни, бавовни або льону. Товсті настінні гобелени частіше роблять із вовни, яка має більшу текстуру та глибину – ідеально для кухонь у сільському або фермерському стилі.

Бавовна та льон, навпаки, набагато легші, тож добре підходять для сучасних або прибережних кухонь.

Над шафами потрібен гобелен горизонтальної орієнтації – довший за шириною, але не високий.

Гобелен чудово заховає порожнечу над кухонними шафами / Фото Pinterest

Є багато способів повісити гобелени: натяжні карнизи, дерев'яні планки, кліпси та кільця – це найпоширеніші. Багато гобеленів вже мають петлі для надягання на карниз, натяжну планку або дерев'яну планку.

Переконайтеся, що планка чи карниз достатньої довжини, щоб покрити порожній простір.

Якщо гобелен не має петель або кишені, використовуйте декоративні кліпси, розташовані рівномірно вздовж карниза.

Нарешті, пам'ятайте про безпеку під час чищення та догляду за гобеленом. Не вішайте його у проходах або поруч з джерелами вогню, а також біля плит, де на тканину може потрапляти дим або жир. Регулярно чистіть гобелен м'якою щіткою або пилососом і уникайте використання агресивних миючих засобів.

Як оформити простір над кухонними шафами?

Як пише Good Housekeeping, проміжок між шафами та стелею часто просто збирає пил, але його можна зробити частиною дизайну. Використання вертикального простору додає кухні характеру, створює відчуття вищої стелі й особливо вигідне для маленьких приміщень. Ось прості ідеї, як використати цей простір:

Зберігайте запаси. Поставте плетені кошики для продуктів, які використовуєте не щодня – кави, круп, напоїв чи пляшок.

Додайте картини. Притуліть рамки до стіни – це додасть кольору та зробить кухню цікавішою.

Розмістіть кулінарні книги. Вони стануть декором, хоча для щоденного користування краще мати драбинку.

Сховайте речі в кошики. Туди можна прибрати рідко вживану техніку чи сезонний текстиль.

Виставте декор. Вазони, скульптури чи дерев'яні дошки красиво заповнять порожнечу.

Додайте рослини. Зелень оживить інтер'єр і зробить його затишнішим.

Створіть багатошаровий декор. Поєднайте книги, кошики та декоративні елементи для домашнього настрою.

Зберігайте продукти в банках. Борошно, цукор чи крупи в гарних ємностях матимуть стильний вигляд.

Організуйте кошики. Це зручно й додає текстури інтер'єру.

Зробіть ніші. Якщо є можливість, облаштуйте відділення для зберігання запасів.

Обирайте натуральні матеріали. Лоза, ротанг чи сухі трави додають тепла та затишку.

