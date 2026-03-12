Чоловік розбирав старий сарай і натрапив на дивний камінь: археологи шоковані

У Чехії звичайний камінь, який роками лежав у фундаменті старого сараю, виявився цінною археологічною знахідкою. Фахівці встановили, що це частина давньої форми для виготовлення бронзових списів, яка датується приблизно 1350 роком до нашої ери.

Про незвичайну знахідку повідомляє Arkeonews. Камінь у фундаменті виявився рідкісним артефактом.

Що відомо про знахідку?

Незвичний артефакт знайшли у регіоні Moravia. Власник будинку Й. Томанець ще у 2007 році звернув увагу на сірий кам'яний блок, який трохи виступав із землі біля старого сараю. Спершу чоловік не підозрював, що камінь може мати історичну цінність.

Лише через кілька років він передав його фахівцям із Moravian Museum для дослідження. Після аналізу археологи встановили, що це половина спеціальної форми для лиття бронзових списів, яка використовувалася ще у пізню бронзову добу.



Чоловік у Чехії випадково знайшов форму для бронзового списа / Фото Arkeonews

За словами археолога Milan Salaš, ця форма є однією з найкраще збережених у регіоні. Артефакт має довжину близько 23 сантиметрів і важить приблизно 1,1 кілограма. Його вирізали з вулканічної породи – ріолітового туфу. Дослідники припускають, що форма могла бути імпортована до південної Моравії з території сучасної Угорщини.

Для чого використовували такі форми?

Як зазначає Britannica, подібні форми для лиття зброї були поширені серед населення так званої культури Урнфельд. Вона існувала у Центральній Європі приблизно між 1300 і 750 роками до н.е. і відома звичаєм кремації померлих та похованням попелу в урнах.

Саме в цей період активно розвивалося виробництво бронзової зброї та торгівля металами, що сприяло появі спеціалізованих майстерень. Подібні кам'яні форми застосовували для лиття бронзової зброї та інструментів, зокрема:

списів,

сокир,

кинджалів.

Завдяки таким формам майстри могли виготовляти однакову зброю у великій кількості, що було важливим для торгівлі та військової сили тогочасних суспільств. Археологи припускають, що з цієї форми могли відлити десятки списів.

