О необычной находке сообщает Arkeonews. Камень в фундаменте оказался редким артефактом.

Смотрите также Проблему с кротами на огороде можно решить с помощью простого трюка с 2 банками

Что известно о находке?

Необычный артефакт нашли в регионе Moravia. Владелец дома Й. Томанец еще в 2007 году обратил внимание на серый каменный блок, который немного выступал из земли возле старого сарая. Сначала мужчина не подозревал, что камень может иметь историческую ценность.

Только через несколько лет он передал его специалистам из Moravian Museum для исследования. После анализа археологи установили, что это половина специальной формы для литья бронзовых копий, которая использовалась еще в поздний бронзовый век.



Мужчина в Чехии случайно нашел форму для бронзового копья / Фото Arkeonews

По словам археолога Milan Salaš, эта форма является одной из лучше всего сохранившихся в регионе. Артефакт имеет длину около 23 сантиметров и весит примерно 1,1 килограмма. Его вырезали из вулканической породы – риолитового туфа. Исследователи предполагают, что форма могла быть импортирована в южную Моравию с территории современной Венгрии.

Для чего использовали такие формы?

Как отмечает Britannica, подобные формы для литья оружия были распространены среди населения так называемой культуры Урнфельд. Она существовала в Центральной Европе примерно между 1300 и 750 годами до н.э. и известна обычаем кремации умерших и захоронением пепла в урнах.

Именно в этот период активно развивалось производство бронзового оружия и торговля металлами, что способствовало появлению специализированных мастерских. Подобные каменные формы применяли для литья бронзового оружия и инструментов, в частности:

копий,

топоров,

кинжалов.

Благодаря таким формам мастера могли изготавливать одинаковое оружие в большом количестве, что было важным для торговли и военной силы тогдашних обществ. Археологи предполагают, что из этой формы могли отлить десятки копий.

Что еще интересного находили люди в домах?