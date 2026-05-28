"Порятунок" троянд від чорної плямистості є в кожному холодильнику

Чорна плямистість – поширена проблема для троянд. Втім, експерти з садівництва втішають: є натуральний спрей, який може ефективно запобігти хворобі або допомогти її вилікувати.

Сама по собі чорна плямистість рідко повністю знищує троянди, однак сильно послаблює рослину. Через пошкоджене листя квітка не може накопичувати достатньо енергії, стає більш вразливою до шкідників і інших хвороб. Про це пише Express.

Дивіться також На заміну традиційним газонам і клубам несподівано прийшов садовий тренд 1960-х

Як зберегти троянди здоровими?

Садівник Джо розповів, що для профілактики або лікування чорної плямистості можна використовувати звичайне молоко. Він порадив змішати жирне молоко з водою у співвідношенні 1:2, перелити розчин у пляшку з розпилювачем і обприскувати троянди раз на тиждень.

Під дією сонця молоко утворює сполуки, які шкодять грибковим спорам та не дають їм поширюватися. Також молоко утворює на листі тонкий захисну плівку, через яку грибковим спорам складніше закріпитися та поширюватися.

Чорна плямистість сильно послаблює рослину / Фото Pinterest

Рослину не слід сильно заливати розчином – достатньо тонкого шару. Експерти радять щотижня оглядати троянди. Якщо чорна плямистість уже з'явилася, потрібно видалити уражене листя, викинути його та продовжити обробку молочним розчином.

Водночас варто пам'ятати, що молоко може мати неприємний запах, особливо у спеку. Тому обприскувати троянди краще зранку або ввечері. Якщо обробка проводиться ввечері, потрібно переконатися, що троянди встигнуть висохнути до ночі, інакше волога може привабити слимаків та інших шкідників.

Отже, обробка молоком допомагає запобігти чорній плямистості або сповільнити розвиток хвороби, якщо її виявити на ранній стадії.

Садівник пояснює, що найкращий спосіб захистити троянди – підтримувати чистоту в саду. Спори грибка поширюються через опале та гниле листя, тому варто регулярно прибирати листя й сміття біля кущів. Також корисно мульчувати троянди компостом або деревною корою. Це допоможе запобігти потраплянню спор на рослину під час дощу.

Як отримати рясніший врожай троянд?

У травні садівники радять підв'язувати плетисті троянди, поки молоді пагони ще м'які й гнучкі. Це допомагає не лише підтримувати охайний вигляд саду, а й стимулює рясніше цвітіння. Експерти пояснюють: якщо пагони не ростуть лише вгору, а їх м'яко спрямовують горизонтально або під кутом, рослина починає активніше випускати бічні гілки. Саме на них з'являється більше квітів.