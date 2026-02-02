Сон у ліжку відходить у минуле: де люди спатимуть у майбутньому

Традиційне велике ліжко з каркасом і високим узголів'ям поступово втрачає статус "обов'язкового" елемента спальні. Багато людей свідомо відмовляються від нього, обираючи більш компактні, гнучкі та часто зручніші для спини й простору варіанти.

Йдеться не лише про тренди, а й про практичність, ергономіку та увагу до якості сну, а не лише до зовнішнього вигляду меблів. Про це пише "Радіо Трек".

Що обрати для сну у 2026 році?

Сьогодні головне – не ліжко, а матрац.

Якісний ортопедичний матрац дедалі частіше кладуть прямо на підлогу або на низькі подіуми. Це забезпечує:

рівну і стабільну основу для сну;

нижчу висоту спального місця, що зручно дітям і літнім людям;

відчуття простору в кімнаті, візуально "полегшуючи" інтер'єр.

У невеликих квартирах такий підхід дозволяє раціонально використовувати площу: матрац можна прибрати, а спальну зону тимчасово перетворити на робоче місце або зону відпочинку.

Ще один популярний варіант – дивани-ліжка та модульні конструкції. Вдень вони слугують для відпочинку, а вночі перетворюються на спальне місце. Сучасні моделі з продуманими механізмами розкладання та якісними матрацами можуть нічим не поступатися класичним ліжкам.

Для однокімнатних квартир і студій це особливо зручно: простір не зайнятий постійною спальнею. Схожу роль виконують футони, складні матраци та мобільні системи, які легко прибирати вдень. Тоді кімната може слугувати кабінетом, спортзалом або дитячою зоною.

Серед альтернатив трапляються низькі платформи, подіуми з місцем для зберігання, підвісні конструкції або модульні блоки, що змінюють форму під потреби користувача. Усі вони відзначаються гнучкістю та адаптацією до способу життя.

На заміну традиційним ліжкам підійдуть ліжка-подіум / Фото з відкритих джерел

Відмова від громіздкого ліжка часто пов'язана з прагненням до мінімалізму. Менше великих меблів – простіше прибирати, легше робити перестановки, більше вільного простору.

Традиційне ліжко дедалі частіше сприймають як елемент звички чи статусу, а не як єдиний правильний варіант для сну. Сучасний підхід орієнтований на підтримку хребта, зручність і функціональність простору. Тому багато людей обирають інвестувати в хороший матрац і продуману організацію кімнати, а не в масивний меблевий комплект.

Які основні тренди ліжок у 2026 році?

У 2026 році спальня стає простором відновлення, де важливі затишок, безпека й емоційна рівновага. Саме тому головний тренд – так зване "емоційне заземлення": ліжко має заспокоювати й дарувати відчуття захищеності, пише Ideal Home.

У моді будуть:

м'які , оббиті тканиною ліжка, які ніби "обіймають";

високі, м'які узголів'я з плавними, округлими формами;

натуральні матеріали – льон, бавовна, дерево;

теплі нейтральні та природні кольори: беж, коричневий, теракота, зелений.

Мінімалістичні металеві каркаси та холодні форми втрачають популярність – їх вважають незатишними. Натомість зростає інтерес до ліжок, які м'які , тактильно приємні та створюють атмосферу спокою.

Окремий тренд – повернення дерев'яних ліжок із дуба чи горіха. Вони додають відчуття стабільності, тепла і "приземленості" в інтер'єрі.

