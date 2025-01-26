Ніби картинка з Pinterest: дівчина зробила неймовірний ремонт на кухні

Дівчина вирішила оновити кухню у старій хатині й зробити ремонт. Доклавши зусиль та переобладнавши старі меблі, вдалося створити стильну кухню, ніби на картинці з Pinterest.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @viola.slonska.

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Ідея стильного ремонту на кухні

Спочатку дівчина показала кухню у старенькій хатині. Так, фарба давно облущилася, на стінах з'явилися тріщини, а старі шухляди вже давно втратили свій привабливий вигляд.

Щоб оновити кухню, дівчина спочатку зачистила стіни та видалила стару фарбу. Після кількох етапів обробки, стіни нарешті пофарбували у білий колір. Стару білу дверну раму дівчина вирішила перефарбувати у приємний колір зеленої шавлії.

На підлогу дівчина поклала лінолеум з трендовим візерунком, який імітує плитку. З деревини зробили мінімалістичні полиці, а зі старої мідної миски – рукомийник.

Старим меблям також подарували друге життя. Дівчина вимила їх та перефарбувала у трендові кольори.

Стильний ремонт на кухні: дивіться відео

Користувачі мережі були вражені таким перевтіленням. Сотні людей залишили позитивні коментарі та наголосили, що дівчина має неймовірний смак та хист: