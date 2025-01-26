Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @viola.slonska.
Дивіться також Не викидайте старий аромадифузор: цікава ідея повторного використання
Ідея стильного ремонту на кухні
Спочатку дівчина показала кухню у старенькій хатині. Так, фарба давно облущилася, на стінах з'явилися тріщини, а старі шухляди вже давно втратили свій привабливий вигляд.
Щоб оновити кухню, дівчина спочатку зачистила стіни та видалила стару фарбу. Після кількох етапів обробки, стіни нарешті пофарбували у білий колір. Стару білу дверну раму дівчина вирішила перефарбувати у приємний колір зеленої шавлії.
На підлогу дівчина поклала лінолеум з трендовим візерунком, який імітує плитку. З деревини зробили мінімалістичні полиці, а зі старої мідної миски – рукомийник.
Старим меблям також подарували друге життя. Дівчина вимила їх та перефарбувала у трендові кольори.
Стильний ремонт на кухні: дивіться відео
Користувачі мережі були вражені таким перевтіленням. Сотні людей залишили позитивні коментарі та наголосили, що дівчина має неймовірний смак та хист:
- "З'явилася душа у будинку. Дуже люблю такі перетворення",
- "Кухня моєї мрії, без тих великих верхніх шаф, де все зникає, і вони поглинають простір",
- "Коли є смак, і руки з правильного місця",
- "Дуже тішить, що люди приводять будинки в належний вигляд, облагороджують, роблять із сучасними та затишними",
- "Круто і бюджетно! Ви молодець!",
- "Колосальні зміни – дуже красиво!".