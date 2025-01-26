Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @viola.slonska.

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Идея стильного ремонта на кухне

Сначала девушка показала кухню в стареньком доме. Так, краска давно облущилась, на стенах появились трещины, а старые ящики уже давно потеряли свой привлекательный вид.

Чтобы обновить кухню, девушка сначала зачистила стены и удалила старую краску. После нескольких этапов обработки, стены наконец покрасили в белый цвет. Старую белую дверную раму девушка решила перекрасить в приятный цвет зеленого шалфея.

На пол девушка положила линолеум с трендовым узором, который имитирует плитку. Из древесины сделали минималистичные полки, а из старой медной миски – рукомойник.

Старой мебели также подарили вторую жизнь. Девушка вымыла ее и перекрасила в трендовые цвета.

Стильный ремонт на кухне: смотрите видео

Пользователи сети были поражены таким перевоплощением. Сотни людей оставили положительные комментарии и отметили, что девушка имеет невероятный вкус и талант: