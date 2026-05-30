Дизайнери в захваті: цей універсальний колір підлаштовується під будь-яке світло

Вибір кольору для стін, меблів чи текстилю часто стає одним із найскладніших етапів ремонту. Відтінок, який ідеально виглядає в магазині, може зовсім по-іншому сприйматися вдома через особливості природного та штучного освітлення.

Саме тому дизайнери @kr.group_ в тіктоці радять звернути увагу на колір тауп, який вважають одним із найуніверсальніших в інтер'єрі.

Який колір підлаштовується під будь-яке світло?

Тауп (taupe) – це складний відтінок, що поєднує сірі та бежеві тони. Завдяки такому балансу він здатний адаптуватися до різних умов освітлення.

У сонячних кімнатах колір може виглядати теплішим і більш бежевим.

А в приміщеннях із холодним світлом – набувати стриманого сірого відтінку.

Саме ця особливість зробила тауп одним із фаворитів сучасних дизайнерів. Він не перевантажує простір, легко поєднується з більшістю популярних кольорів та підходить як для класичних, так і для сучасних інтер'єрів.

Ще однією перевагою таупу є його здатність створювати відчуття затишку та водночас елегантності. На відміну від чисто сірих відтінків, які інколи здаються надто холодними, тауп додає приміщенню тепла. Водночас він виглядає стриманіше та благородніше за традиційний бежевий.

Де використовувати цей колір?

Фахівці рекомендують використовувати цей колір для оформлення стін, м'яких меблів, штор або декоративних елементів. Особливо вдало тауп поєднується з:

натуральним деревом,

білим кольором,

чорними акцентами,

мармуром,

металевими деталями.

Завдяки своїй універсальності та здатності змінюватися залежно від освітлення тауп уже кілька років залишається одним із найактуальніших відтінків у дизайні інтер'єрів. І схоже, найближчим часом він не збирається втрачати свої позиції.

Які кольори дизайнери радять для інтер'єру у 2026 році?

Раніше ми писали, що у 2026 році дизайнери рекомендують складні природні кольори для інтер'єру, які створюють атмосферу спокою та затишку. Серед фаворитів виділяються відтінки "Чапля", "Зацукрований імбир", "Іриска", "Глибинний сірий", та "Посейдон".