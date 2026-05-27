"Чапля" та "зацукрований імбир": які кольори дизайнери радять для інтер'єру у 2026 році

У 2026 році дизайн інтер'єру дедалі більше відходить від надто яскравих кольорів та "стерильних" білих просторів. Замість цього у тренді – складні природні відтінки, які створюють атмосферу спокою, затишку та так званої "тихої розкоші".

Саме тому дизайнери все частіше звертають увагу на нестандартні кольори з палітр Pantone та сучасних європейських колекцій.

Які кольори радять обирати дизайнери у 2026 році?

Серед фаворитів цього року особливо виділяють п'ять відтінків:

"Чапля",

"Зацукрований імбир",

"Іриска",

"Глибинний сірий",

"Посейдон".

Експерти пояснюють їхню популярність тим, що такі кольори виглядають дорожче за класичні базові рішення, але водночас не перевантажують інтер'єр і легко поєднуються з натуральними матеріалами.

Що варто знати про кожен з цих відтінків?

"Чапля"

Колір "Чапля" дизайнери вже називають сучасною альтернативою звичайному білому. Це м'який світло-сірий відтінок із теплим підтоном, який нагадує ранковий туман або світле пір'я птаха. Головна перевага цього кольору – його здатність робити простір візуально легшим і просторішим.

На відміну від холодного білого, який інколи створює "офісний" ефект, "Чапля" виглядає значно м'якше та затишніше. Саме тому цей відтінок часто використовують у:

спальнях,

невеликих квартирах,

інтер'єрах у стилі мінімалізм або japandi.

Особливо ефектно він виглядає у поєднанні зі світлим деревом, лляним текстилем та теплим освітленням.

"Зацукрований імбир"

Одним із найбільш незвичних, але водночас популярних кольорів став "Зацукрований імбир". Це карамельно-пряний відтінок, який поєднує легкі мідні нотки і робить інтер'єр теплішим.

Популярність цього відтінку легко пояснити, адже люди почали масово втомлюватися від "холодних" сірих квартир, які були популярними останні роки. Саме тому теплі природні кольори зараз повертаються в моду.

"Іриска"

Ще один фаворит 2026 року – колір "Іриска". Фактично це оновлена версія класичного бежевого, але глибша, тепліша та більш "дорога" на вигляд. У цьому відтінку поєднуються карамельні, вершкові та кавові нотки, завдяки чому інтер'єр виглядає м'якшим та затишнішим.

Дизайнери пояснюють, що "Іриска" добре працює у квартирах із недостатнім природним освітленням, оскільки додає простору тепла. Саме тому цей колір часто використовують для стін у спальнях, вітальнях та кухнях. Крім того, "Іриска" чудово поєднується з натуральними тканинами, світлим деревом та кремовими відтінками.

"Глибинний сірий"

Попри повернення теплих відтінків, складні темні кольори також залишаються у тренді. Один із головних фаворитів дизайнерів – "Глибинний сірий". Це насичений графітовий відтінок із холодним підтоном, який додає інтер'єру контрасту, глибини та архітектурності.

"Посейдон"

Колір "Посейдон" став одним із найбільш популярних синіх відтінків у сучасних інтер'єрах. Це глибокий морський синій із холодними нотками, який створює атмосферу спокою та візуальної "дороговизни". Дизайнери часто використовують його для акцентних стін, диванів, кухонних фасадів та навіть спалень. Особливо ефектно "Посейдон" виглядає у поєднанні з:

натуральним каменем,

золотими деталями,

теплим світлом.

За словами експертів, сині відтінки у 2026 році символізують стабільність, спокій та баланс – саме те, чого багатьом людям сьогодні бракує в інтер'єрі.

Чому складні кольори стали головним трендом?

Експерти пояснюють: у 2026 році люди дедалі частіше хочуть бачити вдома не "ідеальну картинку", а комфортний та емоційно теплий простір. Саме тому популярність набирають складні природні кольори, які:

не втомлюють очі;

створюють глибину;

виглядають дорожче;

допомагають зробити інтер'єр більш "живим".

У моді зараз натуральність, текстури та спокійні палітри без агресивних контрастів. І саме такі відтінки, як "Чапля", "Зацукрований імбир" чи "Посейдон", найкраще відповідають цьому тренду.