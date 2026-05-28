Такого ви точно ніде не побачите: які кольори найрідше зустрічаються в сучасних інтер'єрах

Поки більшість квартир у 2026 році оформлюють у бежевих, сірих або "тепло-нейтральних" відтінках, дизайнери дедалі частіше звертають увагу на кольори, які майже зникли з інтер'єрів. І саме вони, за словами експертів, можуть зробити житло по-справжньому унікальним.

Йдеться не лише про яскраві чи дивні відтінки. Багато кольорів просто вважаються "ризикованими", тому люди рідко наважуються використовувати їх у квартирах, передає Livingetc.

Які кольори зараз майже не побачити в інтер'єрах?

Лаймовий зелений

Один із найрідкісніших кольорів у сучасних квартирах – яскравий лаймовий зелений. Дизайнери пояснюють: багато людей досі асоціюють його з "кислотними" інтер'єрами 90-х років, тому уникають такого відтінку. Проте у правильному поєднанні лаймовий може виглядати дуже сучасно та навіть дорого.

До прикладу, його можна використати як обережний акцент у поєднанні з м'якими сірими або блакитними кольорами.



Один із найрідкісніших кольорів – лаймовий зелений / Фото Pinterest

Баклажановий

Темні фіолетові відтінки майже не зустрічаються у звичайних квартирах, хоча дизайнери дедалі частіше повертають їх у моду. Баклажановий колір:

додає глибини;

створює "дорогий" ефект;

робить простір атмосферним.

Найчастіше його використовують у спальнях та домашніх кабінетах. Однак варто зазначити, що цей колір дійсно є доволі суперечливим.



Фіолетовий колір часто робить інтер'єр дуже похмурим / Фото Pinterest

Томатний червоний

Червоні стіни вважаються одним із найбільш "небезпечних" рішень в інтер'єрі. Саме тому томатний червоний зараз майже не зустрічається у звичайних квартирах.



Червоні стіни вважаються одним із найбільш "небезпечних" рішень / Фото Pinterest

Гірчично-жовтий

Жовті інтер'єри тривалий час вважалися застарілими, однак у 2026 році складні "брудні" відтінки жовтого знову повертаються у тренди. Особливо популярними стали:

гірчичний;

медовий;

охристий.

Такі кольори додають тепла та добре поєднуються з деревом.



Як стильно вписати гірчично-жовтий в інтер'єр / Фото Pinterest

Чорний

Попри популярність темних деталей, повністю чорні стіни або великі чорні поверхні досі залишаються рідкістю. Люди бояться, що такий інтер'єр:

буде похмурим;

"зменшить" квартиру;

виглядатиме занадто агресивно.

Однак дизайнери дедалі частіше використовують матовий чорний у loft-просторах та сучасних інтер'єрах. Особливо ефектно чорний виглядає у поєднанні з теплим підсвічуванням та натуральним деревом.



Чорні стіни досі залишаються рідкістю / Фото Pinterest

Які кольори дизайнери радять для інтер'єру у 2026 році?

У 2026 році дизайн інтер'єру помітно змінюється. Якщо ще кілька років тому головними трендами були "стерильні" білі стіни, холодні сірі відтінки та максимально нейтральні квартири, то зараз дизайнери дедалі частіше говорять про втому людей від таких інтер'єрів.

Сучасне житло більше не повинно нагадувати шоурум чи офісний простір. Навпаки – у тренді тепла атмосфера, природність та кольори, які допомагають людині відчувати спокій і комфорт вдома. Саме тому у 2026 році популярність набирають складні природні відтінки, які дизайнери називають "живими" кольорами.

Мовиться не про яскраві агресивні фарби, а про глибокі та багатошарові тони, що змінюються залежно від освітлення та створюють в інтер'єрі ефект так званої "тихої розкоші".