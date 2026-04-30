Псують інтер'єр: дизайнери назвали 6 речей, які треба негайно прибрати з вітальні
30 квітня, 10:26
4

Псують інтер'єр: дизайнери назвали 6 речей, які треба негайно прибрати з вітальні

Альона Гогунська
Основні тези
  • Дизайнери рекомендують прибрати громіздкі дивани, одноманітні меблеві комплекти, надмірні аксесуари та відкриті кабелі, щоб створити комфортний і сучасний інтер'єр.
  • У 2026 році в інтер'єрах знову стають актуальними кольори: авокадо-зелений, бузковий, теракотовий, магнолія та глибокий шоколадно-коричневий.
Слухати новину 00:58 хв

Весна – ідеальний час, щоб освіжити простір у домі та позбутися всього зайвого. Особливо це стосується вітальні – місця, де ми відпочиваємо, приймаємо гостей і проводимо найбільше часу. З роками ця кімната легко перетворюється на склад речей, які вже давно втратили актуальність.

Дизайнери Country Living радять переглянути її наповнення та прибрати предмети, що створюють візуальний шум і роблять інтер'єр менш комфортним.

Які речі треба негайно прибрати з вітальні?

  • Громіздкі секційні дивани "з'їдають" простір 

Експерти застерігають від вибору великих секційних диванів, які хоч і здаються практичними, але часто перевантажують кімнату. Вони займають надто багато місця, обмежують свободу пересування та створюють відчуття тісноти, особливо у невеликих вітальнях. Набагато кращим рішенням стане компактний диван у поєднанні з окремими кріслами або шезлонгами.


Великі дивани з'їдають простір / Фото Pinterest

  • Одноманітні меблеві комплекти виглядають застаріло

Готові меблеві набори можуть здаватися простим рішенням, але часто вони роблять інтер'єр безликим. Коли диван, крісла й столи виконані в одному стилі та кольорі, кімната втрачає характер. Дизайнери радять комбінувати різні фактури, матеріали та форми – це додає глибини та створює відчуття "живого" простору.


Одноманітні меблеві комплекти / Фото Pinterest

  • Телевізор не має бути головним акцентом

Ще одна поширена помилка – розміщення телевізора в центрі вітальні як головного елемента. Такий підхід змінює функцію кімнати: замість місця для спілкування вона перетворюється на зону для пасивного перегляду. Дизайнери рекомендують змістити акценти – зробити головними книги, декор, настільні ігри або зону для розмов. Це допоможе створити більш теплу атмосферу. 


Розміщення телевізора в центрі вітальні / Фото Pinterest

  • Відкриті кабелі створюють візуальний хаос

Навіть найстильніший інтер'єр можуть зіпсувати дроти, що лежать на видноті. Відкриті кабелі створюють відчуття безладу й недбалості. Щоб цього уникнути, варто використовувати приховані системи монтажу, кабель-канали або меблі зі спеціальними відсіками для техніки. Акуратність у таких деталях одразу робить простір більш охайним і продуманим. 


Відкриті кабелі створюють візуальний шум / Фото Pinterest

  • Надлишок аксесуарів перевантажує інтер'єр

Декор – важлива частина затишку, але його має бути в міру. Коли полички, столи й дивани переповнені сувенірами, книгами та дрібницями, кімната виглядає захаращеною. Весна – чудовий привід провести ревізію та залишити лише ті речі, які справді приносять радість або мають функціональне значення. Мінімалізм у цьому випадку працює на користь комфорту. 


Надлишок аксесуарів також створює візуальний хаос / Фото Pinterest

  • Забагато декоративних подушок

Як зазначає The Spruce, подушки можуть додати кольору й текстури, але їхня надмірна кількість часто має зворотний ефект. Диван стає незручним, адже перед тим, як сісти, доводиться прибирати зайве. Дизайнери радять дотримуватися простого правила: одна-дві подушки на місце для сидіння цілком достатньо. Краще обрати якісні матеріали та цікаві акценти, ніж заповнювати простір кількістю. 


Велика кількість подушок не прикрашає інтер'єр / Фото Pinterest

У підсумку, ключ до сучасної вітальні – це не кількість речей, а їхня доречність. Простота, продумане зонування та баланс між функціональністю і естетикою допомагають створити простір, у якому приємно перебувати щодня. Іноді достатньо просто прибрати зайве, щоб кімната "задихала" по-новому.

Які кольори знову стають актуальними в інтер'єрах у 2026 році?

Дизайнери відзначають повернення цілої палітри відтінків – серед них авокадо-зелений, бузковий, теракотовий, магнолія та глибокий шоколадно-коричневий. Кожен із цих кольорів створює особливий настрій і отримує нове звучання в сучасному дизайні. 

Паралельно з відродженням ретро-відтінків у моду повертаються й деякі декоративні рішення. Зокрема, на кухнях знову можна побачити фіранки на вікнах – елемент, який ще нещодавно вважався застарілим.

Пов'язані теми:

Ремонт Поради з домоводства Затишний дім