Були трендом, але стали несмаком: яких рішень в дизайні квартири варто уникати

Тренди в інтер'єрі змінюються швидше, ніж багато хто встигає завершити ремонт. Те, що ще кілька років тому вважалося "дорогим дизайном", сьогодні дедалі частіше називають застарілим або таким, що візуально здешевлює простір. У 2026 році дизайнери роблять ставку на цілісність, легкість та мінімалізм – без перевантаження деталями.

Експерти кажуть: головна помилка сучасного ремонту – копіювати рішення, які масово використовувалися у квартирах 2018 – 2022 років. Більше про це розповіли на сторінці kr.group_ у тіктоці.

Які рішення в дизайні інтер'єрів вже не в моді?

Кухні з "нависаючими" верхніми шафами

Одним із рішень, яке стрімко виходить із моди, дизайнери називають кухні, де верхні шафи розташовані на різній глибині або створюють ефект "нависання". Сьогодні дедалі популярнішими стають кухні з рівною, цілісною лінією фасадів – коли весь верхній ярус знаходиться в одній площині. Такий підхід робить інтер'єр:

візуально дорожчим;

більш акуратним;

мінімалістичним;

"архітектурним".

Особливо актуальними стали кухні "під стелю", де фасади виглядають як єдина вбудована система без зайвого візуального шуму.

Карнізи на стінах поступово зникають

Ще один тренд, який дизайнери дедалі частіше критикують, – класичні видимі карнізи для штор. У сучасних інтер'єрах їх активно замінюють прихованими системами монтажу, коли карниз буквально ховається у ніші стелі. Завдяки цьому штори виглядають значно дорожче, а сама кімната – вищою та просторішою.



Шафи-купе більше не виглядають сучасно

Колись шафи-купе були символом практичності, але сьогодні багато дизайнерів вважають їх одним із головних "здешевлювачів" інтер'єру. Особливо це стосується моделей:

з дзеркальними дверима;

алюмінієвими рамками;

великими фотодруками;

блискучими фасадами.

У 2026 році їм на зміну приходять:

вбудовані шафи до стелі;

гладкі фасади без ручок;

приховані системи зберігання;

мінімалістичні гардеробні.

Дизайнери пояснюють: чим менш помітними є системи зберігання, тим дорожче виглядає простір.



Дерев'яні рейки вже не головний тренд

Ще кілька років тому дерев'яні рейки були буквально всюди – у спальнях, вітальнях, передпокоях і навіть ванних кімнатах. Але зараз цей тренд поступово втрачає популярність. Фахівці кажуть, що надмірне використання рейок почало створювати ефект "шаблонного ремонту з Pinterest". Натомість у тренді тепер дерев'яні панелі та великі текстурні площини.

Що обирати натомість?

Головний тренд 2026 року – менше візуального шуму Дизайнери дедалі частіше говорять про "тихий інтер'єр" – простір, де немає великої кількості дрібних деталей, складних конструкцій та агресивних акцентів. Саме тому у сучасних квартирах зараз домінують:

приховані системи;

рівні фасади;

цілісні поверхні;

натуральні текстури;

мінімалістичні форми.

І головне правило нового інтер'єру звучить максимально просто: що менше квартира "кричить" про тренди – то дорожче і сучасніше вона виглядає.

