Які кольори роблять спальню похмурою та незатишною: антирейтинг дизайнерів

Вибір кольору для спальні часто здається простим, але саме він може суттєво вплинути на атмосферу кімнати. Те, що виглядає привабливо у магазині фарб, після нанесення на всі стіни може створювати зовсім інший ефект. Особливо це важливо для спальні, де освітлення зазвичай приглушене, а перебування – тривале.

Про невдалі кольори для спальні розповіли дизайнери у блозі Martha Stewart.

Які кольори не слід обирати для спальні?

Салатовий – занадто активний для відпочинку

Салатовий колір виглядає свіжо та яскраво, але у спальні він може створювати надмірну візуальну активність. Світло відбивається так, що навіть увечері простір здається "енергійним", що заважає розслабленню. Замість цього дизайнери радять обирати більш спокійні відтінки зеленого – наприклад, приглушену шавлію або м'який евкаліпт.



Насичений фіолетовий – надто драматичний

Фіолетовий може виглядати ефектно, але занадто інтенсивні відтінки здатні перевантажувати простір. Вдень такий колір здається яскравим, а ввечері – важким і навіть різким. Краща альтернатива – складніші тони: лавандово-сірий або приглушений сливовий.



Яскраво-червоний – стимулює, а не заспокоює

Червоний асоціюється з енергією та пристрастю, але саме це робить його невдалим вибором для спальні. Він підвищує пильність і може ускладнювати розслаблення після дня. Дизайнери рекомендують замінити його на м'якші варіанти – бордовий, теракотовий або ніжно-рожевий.



Які кольори краще обрати для спальні?

Правильний вибір кольору для спальні має створювати спокійну, врівноважену атмосферу та не перевантажувати зір. Експерти видання The Spruce радять обирати відтінки, які сприяють розслабленню та не стимулюють активність. До прикладу:

М'які зелені відтінки

Приглушені варіації зеленого – один із найвдаліших варіантів. Вони асоціюються з природою та спокоєм.

Теплі нейтральні кольори

Нейтральна база – найбезпечніший вибір для спальні. Вона створює відчуття затишку та легко поєднується з декором. Оптимальні варіанти: бежевий, кремовий, теплий сірий, сіро-бежевий (greige).

Світлі відтінки синього

Синій може бути заспокійливим, якщо він не надто темний. Краще обирати: пудрово-блакитний, сіро-блакитний або приглушений небесний.

