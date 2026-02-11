Ця поширена помилка в дизайні зіпсує навіть простору ванну кімнату

Невдалий дизайн може зробити перевантаженою й неохайною на вигляд навіть простору ванну. Причин може бути кілька: забагато візерунків, недостатньо світла або ж надто багато різних елементів у невеликому просторі.

Змішування занадто великої кількості металів – одна з найбільших декоративних помилок. Про це пише The House Digest.

Чому у ванній краще відмовитися від змішаних металів?

Змішані метали – постійна тема для суперечок у світі домашнього декору. Деякі дизайнери наполягають, що для всієї сантехніки в оселі слід обирати лише один тип покриття, тоді як інші вважають, що кілька різних металів додають інтер'єру індивідуальності. Проте надмір – це вже проблема.

Металеві поверхні всюди навколо нас: від кухонної техніки з нержавійної сталі й олов'яних рамок для фото до хромованих дзеркал і чорних металевих підставок для рослин.

У невеликих приміщеннях, таких як ванна, використання багатьох видів металу може зробити інтер'єр надто "галасливим".

Дизайнери радять обирати два чітко різні покриття й поєднувати їх так, щоб створити зрозумілий контраст. Саме контраст робить таке поєднання продуманим.

Одна з найпоширеніших помилок – це змішування металів, які дуже схожі за кольором, але не ідентичні. У результаті здається, ніби ви намагалися підібрати однакові й не вгадали.

Використання двох контрастних металів – інша справа. Один зі способів підібрати два контрастні покриття – пам'ятати, що метали умовно поділяються на теплі й холодні.

Якщо ви обираєте теплий метал, наприклад латунь, мідь або бронзу, як основний, то контраст із холодним металом – нікелем або хромом – додасть інтер'єру глибини й характеру, не створюючи відчуття безладу.

Якщо ж вам потрібно додати третій метал у дизайн ванної, уникайте поєднання покриттів, які занадто схожі між собою, наприклад хрому та полірованого нікелю, – такий ефект видаватиметься радше випадковим, ніж продуманим.

Альтернатива – нейтральне покриття, наприклад матовий чорний, який добре поєднується і з теплими, і з холодними металами.

Ще один прийом під час змішування металів – групувати схожі елементи: наприклад, усю сантехніку виконати в одному покритті, а всі світильники – в іншому. Це допоможе уникнути відчуття захаращеності у ванній кімнаті.

Не змішуйте багато металів у ванній / Фото Shutterstock

Які тренди пануватимуть у дизайні ванної кімнати у 2026 році?

Дизайнери кажуть, що у 2026 році люди обиратимуть не те, що "модно", а те, з чим комфортно жити: якісні матеріали, продумане планування та позачасовий стиль. Про це пише Elle Decor.

Головні тренди 2026 року:

Більше кольору й візерунків . Яскраві рушники, килимки, плитка з орнаментом – навіть дрібні деталі додають характеру. Популярним стає повне облицювання ванної плиткою – коли нею покривають більшість поверхонь. Це створює цілісний простір і нагадує атмосферу хамаму.

. Яскраві рушники, килимки, плитка з орнаментом – навіть дрібні деталі додають характеру. Популярним стає повне облицювання ванної плиткою – коли нею покривають більшість поверхонь. Це створює цілісний простір і нагадує атмосферу хамаму. Теплі й натуральні матеріали . У тренді камінь, мармур із природним візерунком, травертин, матові поверхні. Замість холодного блиску – теплі метали: латунь, нікель, необроблені фактури.

. У тренді камінь, мармур із природним візерунком, травертин, матові поверхні. Замість холодного блиску – теплі метали: латунь, нікель, необроблені фактури. Ванна як місце для відпочинку. Люди хочуть, щоб це був не просто функціональний простір, а маленький спа: м'яке світло, природні текстури, спокійна атмосфера для щоденних ритуалів.

