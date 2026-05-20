Що "вбиває" затишок всієї вітальні: дизайнер назвав головну помилку більшості людей

Камін давно перестав бути лише джерелом тепла – сьогодні він став одним із головних акцентів інтер'єру, який формує атмосферу дому. Саме у вітальні, де збирається сім'я, його часто поєднують із ще одним "центром уваги" – телевізором. І тут, за словами дизайнерів, більшість людей припускається критичної помилки.

Відомий дизайнер інтер'єрів з Лос-Анджелеса Девід Нетто в інтерв'ю для Architectural Digest різко висловився щодо популярного рішення розміщувати телевізор прямо над каміном.

Дивіться також Викиньте це негайно: 5 речей, які перетворюють вашу ванну на безсмак

Чому не варто вішати телевізор над каміном?

Девід Нетто назвав це одним з найгірших рішень для оформлення кімнати.

З появою плоских екранів їх почали ставити прямо над вогнищем, і це псує простір,

– сказав він.

На перший погляд таке розміщення здається практичним:

економія місця,

один фокус у кімнаті,

зручність перегляду.

Але, як пояснює дизайнер, проблема глибша – вона стосується самої логіки сприйняття простору. За його словами, камін – це "серце" вітальні, місце, яке має збирати людей і створювати атмосферу тепла та спокою. Він підкреслив, що дивитися потрібно на вогонь, а не на телевізор. Це підтверджують і дизайнери Livingetc. Коли ж над каміном з'являється екран, увага розривається між двома центрами, і кімната втрачає гармонію та відчуття затишку.

Читати новини на 24 Каналі тепер можна зі ще більшою користю! У матеріалах Техно 24 шукайте клікабельні гаджети та беріть участь у розіграші подарунків від OPPO. Щотижня можна виграти навушники, а вкінці акції головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Не проґавте шанс випробувати свою удачу та забрати омріяний гаджет!



Телевізор не варто розміщувати над каміном / Фото Unsplash

Як зробити краще?

Фахівець радить органічно вписати його в загальну композицію інтер'єру – так, щоб він не вибивався з візуального ритму вітальні. Один із найефективніших прийомів – створення так званого "салонного розвішування". Це принцип, запозичений із класичних інтер'єрів, де картини, постери та декоративні елементи розміщуються не поодинці, а групами, утворюючи єдину візуальну історію на стіні. У такій композиції телевізор перестає бути "чужим прямокутником" і сприймається як ще один елемент галереї.

Також дизайнери радять звернути увагу на колірну інтеграцію. Рамка телевізора або декоративне оформлення навколо нього можуть перегукуватися з відтінками меблів, текстилю чи стін. Це створює відчуття цілісності інтер'єру, де всі елементи "розмовляють" між собою.

Які ще речі псують зовнішній вигляд вітальні?

Раніше ми писали, що затишок і сучасний вигляд вітальні часто руйнують надто масивні та громіздкі дивани. Вони "з'їдають" простір, роблять кімнату візуально важчою і можуть порушувати пропорції інтер'єру, особливо у невеликих приміщеннях.

Також негативно впливають одноманітні меблеві гарнітури, коли всі елементи підібрані з однієї серії – замість живого та багатошарового простору вітальня виглядає як шоурум без індивідуальності. Окрему увагу фахівці звертають на дрібні деталі, які часто недооцінюють. Надмірна кількість декоративних аксесуарів створює візуальний шум і відчуття безладу, навіть якщо кожна річ окремо є красивою.