Шпалери вже "вчорашній день": які покриття для стін варто обирати у 2026 році
Ще кілька років тому шпалери були майже безальтернативним рішенням для ремонту. Ними обклеювали стіни у квартирах, будинках і навіть офісах. Але у 2026 році підхід до дизайну інтер'єру суттєво змінився: дедалі більше людей відмовляються від класичних шпалер на користь сучасних, довговічних і більш практичних матеріалів.
Дизайнери Good Housekeeping пояснюють цю тенденцію просто – у тренді мінімалізм, фактурність і "дорогий вигляд" без зайвого візуального шуму.
Крім того, нові покриття часто служать довше, краще витримують вологу, механічні пошкодження та легше в догляді.
Чим замінити класичні шпалери?
- Декоративна штукатурка – головний тренд сучасного ремонту
Один із найпопулярніших варіантів сьогодні – декоративна штукатурка, яка може мати ефект бетону, каменю, тканини або дерева. Її обирають через довговічність, стійкість до вологи, екологічність та простий догляд. До того ж декоративна штукатурка має "дорогий" візуальний ефект. Особливо популярні текстури типу травертину, мікроцементу та матових природних поверхонь. Таке покриття добре виглядає як у вітальні, так і в кухні чи ванній.
Декоративна штукатурка / Фото Brick Wall
- Акустичні панелі – комфорт і тиша вдома
Після поширення дистанційної роботи попит на шумоізоляцію зріс у рази. Саме тому акустичні панелі стали справжнім трендом. Вони:
- поглинають шум;
- покращують акустику кімнати;
- додають інтер'єру сучасного вигляду.
Найчастіше їх використовують у спальнях, кабінетах і дитячих кімнатах. Особливо популярні дерев'яні рейкові конструкції та м'які тканинні панелі у скандинавському стилі.
Акустичні панелі виглядають стильно та практично / Фото his.ua
- Гнучкий камінь – ефект преміум-дизайну
Гнучкий камінь активно набирає популярності в Україні та Європі. Це матеріал, який поєднує натуральну текстуру каменю з гнучкою основою. Його переваги:
- легкий монтаж;
- вологостійкість;
- міцність;
- універсальність.
Його часто використовують для акцентних стін, кухонь, ванних кімнат та ніш. Головне правило дизайнерів – не перевантажувати простір і використовувати його точково.
Гнучкий камінь поєднує натуральну текстуру каменю з гнучкою основою / Фото "Гранд-Фасад"
- Кераміка на стінах – більше не тільки для ванної
Сучасна плитка давно вийшла за межі ванної кімнати. У 2026 році її активно використовують у вітальнях і навіть спальнях. Сучасна кераміка імітує мармур, дерево, бетон або навіть природний камінь. Переваги очевидні:
- довговічність;
- стійкість до вологи;
- простота догляду;
- стабільний вигляд на роки.
Для маленьких кімнат дизайнери радять вертикальне укладання – воно візуально піднімає стелю.
Сучасна плитка давно не обмежується лише ванною кімнатою / Фото Unsplash
- 3D-панелі – ефект дорогого інтер'єру
Об'ємні стінові панелі залишаються одним із найпомітніших трендів у дизайні. Вони дозволяють:
- приховати нерівності стін;
- додати глибини простору;
- створити акцентні зони;
- покращити освітлення інтер'єру.
Особливо ефектно виглядають у поєднанні з LED-підсвіткою – світло підкреслює рельєф і створює "преміальний" вигляд кімнати.
3D-панелі виглядають дуже стильно / Фото Pinterest
Чому шпалери поступово втрачають популярність?
Дизайнери відзначають: класичні шпалери вже не відповідають сучасним вимогам до інтер'єру. Основні причини:
- швидке зношування;
- однотипний вигляд;
- менша практичність;
- складність у догляді.
Натомість нові матеріали краще адаптуються до сучасних квартир і трендів – натуральність, текстури та мінімалізм.
Цікавий лайфхак! Перед ремонтом Фахівці радять завжди купувати на 10 – 15% більше матеріалу, ніж потрібно за розрахунками, а також перевіряти, як покриття виглядає при різному освітленні – денному і вечірньому. Саме світло часто визначає фінальний вигляд інтер'єру.