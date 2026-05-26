26 травня, 22:31
Шпалери вже "вчорашній день": які покриття для стін варто обирати у 2026 році

Альона Гогунська

Ще кілька років тому шпалери були майже безальтернативним рішенням для ремонту. Ними обклеювали стіни у квартирах, будинках і навіть офісах. Але у 2026 році підхід до дизайну інтер'єру суттєво змінився: дедалі більше людей відмовляються від класичних шпалер на користь сучасних, довговічних і більш практичних матеріалів.

Дизайнери Good Housekeeping пояснюють цю тенденцію просто – у тренді мінімалізм, фактурність і "дорогий вигляд" без зайвого візуального шуму. 

Крім того, нові покриття часто служать довше, краще витримують вологу, механічні пошкодження та легше в догляді. 

Чим замінити класичні шпалери?

  • Декоративна штукатурка – головний тренд сучасного ремонту

Один із найпопулярніших варіантів сьогодні – декоративна штукатурка, яка може мати ефект бетону, каменю, тканини або дерева. Її обирають через довговічність, стійкість до вологи, екологічність та простий догляд. До того ж декоративна штукатурка має "дорогий" візуальний ефект. Особливо популярні текстури типу травертину, мікроцементу та матових природних поверхонь. Таке покриття добре виглядає як у вітальні, так і в кухні чи ванній. 


Декоративна штукатурка / Фото Brick Wall

  • Акустичні панелі – комфорт і тиша вдома

Після поширення дистанційної роботи попит на шумоізоляцію зріс у рази. Саме тому акустичні панелі стали справжнім трендом. Вони: 

  • поглинають шум;
  • покращують акустику кімнати;
  • додають інтер'єру сучасного вигляду. 

Найчастіше їх використовують у спальнях, кабінетах і дитячих кімнатах. Особливо популярні дерев'яні рейкові конструкції та м'які тканинні панелі у скандинавському стилі. 


Акустичні панелі виглядають стильно та практично / Фото his.ua

  • Гнучкий камінь – ефект преміум-дизайну

Гнучкий камінь активно набирає популярності в Україні та Європі. Це матеріал, який поєднує натуральну текстуру каменю з гнучкою основою. Його переваги: 

  • легкий монтаж;
  • вологостійкість;
  • міцність;
  • універсальність. 

Його часто використовують для акцентних стін, кухонь, ванних кімнат та ніш. Головне правило дизайнерів – не перевантажувати простір і використовувати його точково. 


Гнучкий камінь поєднує натуральну текстуру каменю з гнучкою основою / Фото "Гранд-Фасад"

  • Кераміка на стінах – більше не тільки для ванної 

Сучасна плитка давно вийшла за межі ванної кімнати. У 2026 році її активно використовують у вітальнях і навіть спальнях. Сучасна кераміка імітує мармур, дерево, бетон або навіть природний камінь. Переваги очевидні: 

  • довговічність;
  • стійкість до вологи;
  • простота догляду;
  • стабільний вигляд на роки. 

Для маленьких кімнат дизайнери радять вертикальне укладання – воно візуально піднімає стелю. 


Сучасна плитка давно не обмежується лише ванною кімнатою / Фото Unsplash

  • 3D-панелі – ефект дорогого інтер'єру

Об'ємні стінові панелі залишаються одним із найпомітніших трендів у дизайні. Вони дозволяють: 

  • приховати нерівності стін;
  • додати глибини простору;
  • створити акцентні зони;
  • покращити освітлення інтер'єру. 

Особливо ефектно виглядають у поєднанні з LED-підсвіткою – світло підкреслює рельєф і створює "преміальний" вигляд кімнати. 


3D-панелі виглядають дуже стильно / Фото Pinterest

Чому шпалери поступово втрачають популярність?

Дизайнери відзначають: класичні шпалери вже не відповідають сучасним вимогам до інтер'єру. Основні причини: 

  • швидке зношування;
  • однотипний вигляд;
  • менша практичність;
  • складність у догляді. 

Натомість нові матеріали краще адаптуються до сучасних квартир і трендів – натуральність, текстури та мінімалізм. 

Цікавий лайфхак! Перед ремонтом Фахівці радять завжди купувати на 10 – 15% більше матеріалу, ніж потрібно за розрахунками, а також перевіряти, як покриття виглядає при різному освітленні – денному і вечірньому. Саме світло часто визначає фінальний вигляд інтер'єру.

