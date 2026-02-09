Ці кольори в інтер'єрі вже виходять з моди у 2026: один із них був у кожній квартирі

Тренди в інтер'єрі змінюються так само швидко, як і в одязі. Відтінки, які ще нещодавно вважалися стильними та універсальними, уже найближчими роками можуть виглядати застарілими. Щоб не помилитися з вибором фарби для дому, дизайнери радять заздалегідь викреслити кольори, які втрачають актуальність.

Як пише Real Simple, інтер'єрні фахівці назвали шість кольорів фарби, від яких варто відмовитися у 2026 році.

Які кольори скоро вийдуть з моди?

Глибокі червоні відтінки

Дизайнерка інтер'єрів і телеведуча Шей Голланд зазначає, що насичені червоні та винні кольори поступово виходять з моди. За її словами, такі відтінки можуть залишатися доречними у невеликих просторах, але для віталень і приміщень відкритого планування вони стають занадто важкими.

Їхня популярність швидко зменшиться, а вже у 2027 році ці кольори виглядатимуть застарілими. Я завжди раджу використовувати модні відтінки лише тоді, коли вони справді подобаються власникам,

– пояснила Голланд.

Сірі кольори

Сірий був безумовним фаворитом у дизайні близько десяти років тому – від фарби на стінах до меблів і текстилю. Хоча минулого року цей колір частково повернувся в тренди, дизайнерка Емі Свіцер прогнозує його остаточний відхід.



Сірий колір у дизайні інтер'єру / Фото Pinterest

Чорний та вугільний

Темні стіни виглядають ефектно, але працювати з ними складно. За словами Свіцер, чисто чорні або важкі вугільні відтінки вже втратили свій драматичний ефект через надмірне використання.

Пастельні кольори

Ніжні блакитні та рожеві відтінки також поступово зникають із сучасних інтер'єрів. За словами експертів, їм бракує глибини та насиченості, яких сьогодні очікують від кольорових палітр.

Водночас пастель може залишатися доречною у ванних кімнатах, дитячих або ігрових просторах.

Салатовий

Популярний у попередні роки салатовий відтінок також втрачає позиції. Дизайнери зазначають, що споживачі втомилися від різких і надто яскравих кольорів, віддаючи перевагу теплішим і складнішим палітрам.



Салатовий відтінок також втрачає позиції / Фото Pinterest

Яскраво-білий

Хоча білий залишається класикою, його яскраві, холодні відтінки поступово виходять з моди. За словами Свіцер, у реальних житлових умовах – особливо в домах із дітьми – такий білий виглядає надто стерильно і непрактично.

Які ж кольори радять дизайнери?

Натомість дизайнери Good Housekeeping радять звертати увагу на тепліші, м'якші відтінки білого, які створюють відчуття затишку. Фахівці наголошують: головне правило – обирати не лише трендові, а й комфортні для життя кольори, адже мода минає, а інтер'єр залишається надовго.

