Це кардинально змінить вигляд усієї кімнати: який предмет у вітальні має бути найдорожчим
8 лютого, 16:32
3

Це кардинально змінить вигляд усієї кімнати: який предмет у вітальні має бути найдорожчим

Альона Гогунська
Основні тези
  • Ключовим елементом у вітальні, що формує якість всього простору, є освітлення, яке повинне бути найдорожчим і найякіснішим.
  • Правильно підібране освітлення впливає на глибину, атмосферу та вигляд інтер'єру, роблячи його візуально розкішним.

Навіть у добре облаштованій вітальні інколи залишається відчуття, що чогось не вистачає. Меблі можуть бути підібрані зі смаком, декор – стильний, а текстиль – гармонійний, але загальне враження все одно виглядає "середньо".

Дизайнери пояснюють: причина часто не у відсутності смаку, а в тому, що бюджет розподілили неправильно. Про це повідомляє The Spruce.

Яка річ має бути ключовою в інтер'єрі?

У кожній кімнаті має бути ключовий елемент, який формує відчуття якості всього простору. Фахівці наголошують: у вітальні обов'язково має бути один візуальний "якір" – річ, яка першою привертає увагу та задає тон усьому інтер'єру. 

Саме вона повинна бути найдорожчою, найякіснішою та найбільш продуманою. Найчастіше таким елементом стає освітлення – люстра, дизайнерський підвісний світильник, торшер або стильні бра. 

Чому саме світло вирішує все?

Освітлення впливає на простір сильніше, ніж меблі чи аксесуари. Людське око насамперед реагує не на предмети, а на світло, яке створює: 

  • глибину кімнати,
  • відчуття об'єму,
  • атмосферу,
  • настрій,
  • "дорогий" вигляд інтер'єру.

Навіть розкішний диван чи дизайнерський стіл можуть виглядати тьмяно, якщо в кімнаті неправильне або слабке освітлення. Різкі тіні спотворюють форми, а недостатнє світло робить простір плоским і невиразним. Якісний світильник працює як архітектурний акцент – він об'єднує всі деталі в цілісну композицію. 

Дешеве освітлення видно одразу 

Недорогі світильники часто мають спрощений дизайн, дешеві матеріали й швидко псують загальне враження. Вони можуть зруйнувати навіть ретельно продуманий інтер'єр, створюючи відчуття випадковості та "економії не там, де треба". 

Натомість правильно підібране світло здатне візуально "підтягнути" всю кімнату – навіть прості меблі виглядатимуть солідніше. 


Правильно підібране світло здатне візуально "підтягнути" всю кімнату / Фото Pinterest

На що звертати увагу при виборі?

Дизайнери радять інвестувати у світильники з довговічних матеріалів, які виглядають дорого навіть через роки:

  • метал,

  • скло,

  • кераміка.

Як зазначає Homes and Gardens, не менш важлива температура світла. 

  • Теплі відтінки додають затишку.

  • А холодні – створюють стриману, ділову атмосферу. 

Також фахівці рекомендують використовувати кілька джерел освітлення: 

  • загальне,

  • локальне,

  • акцентне. 

Це робить простір більш "живим" і глибоким. 


Фахівці рекомендують використовувати кілька джерел освітлення / Фото Pinterest

Освітлення змінюють рідше, ніж меблі, і воно служить роками. При цьому заміна світильника може миттєво оновити кімнату без ремонту й великих витрат. Саме тому вкладення у якісне освітлення – одна з найрозумніших інвестицій у вітальні. Воно здатне перетворити звичайний простір на стильний і візуально дорогий інтер'єр.

