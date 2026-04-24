Будете шкодувати щодня: дизайнерка назвала 5 рішень, які ніколи не зробить у себе вдома

Під час оформлення інтер'єру важливо враховувати не лише зовнішній вигляд, а й практичність рішень у повсякденному житті. Деякі популярні варіанти можуть здаватися вдалими на перший погляд, однак з часом виявляються не такими зручними у використанні.

Дизайнерка інтер'єрів Вікторія Камєнєва поділилася прикладами рішень, яких вона уникає у своїй роботі та не обрала б для власного дому. Про це вона розповіла на свої сторінці в інстаграмі.

Які рішення в інтер'єрі є невдалими?

Пластикові підвіконня

Одне з найпоширеніших бюджетних рішень – пластикові підвіконня – з часом втрачає естетичність. Вони легко дряпаються, жовтіють і покриваються плямами, які складно видалити. Альтернатива:

дерево,

камінь,

керамограніт або HPL.

Такі матеріали виглядають дорожче й краще витримують щоденне навантаження.



Пластикові підвіконня – це застарілий варіант / Фото nabuduvaly

Відкоси вхідних дверей під фарбування

Популярне рішення з фарбуванням відкосів біля вхідних дверей швидко втрачає акуратність. Це зона активного використання, де стіни часто забруднюються та пошкоджуються. Більш практичний варіант – ДСП або HPL, які стійкі до зносу та легкі у догляді.

Штори на кухні

Текстиль у кухонній зоні виглядає затишно, але в реальності швидко вбирає запахи, жир і пил. Це робить догляд складним і регулярним. Натомість дизайнерка радить обирати жалюзі або римські штори – вони компактніші, простіші в очищенні та виглядають лаконічніше.



Штори на кухні вбирають запахи та пил / Фото Astory.com

3D-панелі

Об'ємні декоративні панелі часто використовують як акцент, але вони мають суттєвий мінус – накопичують пил і потребують частого прибирання. Гладкі поверхні або мінімалістичні панелі виглядають сучасніше й значно зручніші в експлуатації.



3D-панелі накопичують пил / Фото з Pinterest

Відкрите зберігання

Відкрите зберігання одягу та взуття може виглядати ефектно на фото, однак у повсякденному житті швидко створює відчуття безладу. Закриті системи допомагають зберегти порядок і візуальну чистоту простору.



Відкрите зберігання притягує пил / Фото з Pinterest

Цікаво! Як пише Real Simple, у 2026 році кухонні комори повертаються в тренди, дозволяючи знайти баланс між естетикою та практичністю. Сучасні комори розширюють функціональність кухні, забезпечуючи зручність зберігання та швидкий доступ до продуктів.

За словами дизайнерки, сучасний інтер'єр – це баланс між виглядом і функціональністю. Рішення, які здаються вигідними на старті, часто виявляються менш практичними в довгостроковій перспективі. Саме тому варто обирати матеріали, що поєднують естетику, зручність і довговічність.

Раніше ми писали, що дизайнери також критикують натяжні стелі за естетичний вигляд і вплив на акустику приміщення. Попри це, натяжні стелі залишаються популярними через швидкість монтажу і захист від затоплення.