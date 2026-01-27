Укр Рус
27 січня, 22:01
3

Так вже ніхто не робить: які рішення в дизайні кухні виглядають не актуально

Альона Гогунська
Новий рік традиційно приносить нові тренди – і це ідеальний момент, щоб критично подивитися на власну кухню. Те, що ще кілька років тому вважалося стильним і сучасним, сьогодні може візуально "старити" простір і робити його менш зручним.

Експерти з дизайну інтер'єрів застерігають: деякі популярні рішення остаточно втратили актуальність. Більше про це розкаже Express.

Які кухонні тренди вже не актуальні?

Про те, від яких кухонних трендів варто відмовитися, розповіла Луїз Гроссман – експертка з кухонного дизайну та засновниця компанії The Used Kitchen Company, яка вже понад 20 років працює з перепродажем і встановленням кухонь. 

  • Глянцеві фасади – у минулому 

Після років домінування глянцеві кухонні шафи поступово зникають з інтер'єрів. Вони виглядають ефектно лише на фото, але в реальному житті швидко вкриваються відбитками пальців, плямами й подряпинами. Натомість дизайнери дедалі частіше обирають матові або сатинові поверхні.

За словами Луїз Гроссман, м'які, оксамитові текстури створюють більш стриманий і "дорослий" вигляд кухні, не потребують постійного догляду й легко вписуються в різні стилі – від мінімалізму до класики. 


Глянцеві фасади залишаються у минулому / Фото Pinterest

  • Барні стійки більше не в моді 

Окремі барні стійки, які колись вважалися символом сучасної кухні, поступово втрачають популярність. На практиці вони рідко використовуються за призначенням і часто перетворюються на місце для зберігання пошти, ключів та випадкових речей. 

  • Точкове освітлення – застаріле рішення 

Колись точкові світильники вважалися стандартом для кухні, але сьогодні дизайнери все частіше відмовляються від них. Причина – жорстке й плоске світло, яке не створює затишку. На зміну приходять багаторівневі схеми освітлення: 

  • поєднання підвісних ламп над островом або столом,
  • локального підсвічування робочих зон і декоративного світла. 

До того ж сучасні "розумні" лампи дозволяють змінювати яскравість і настрій освітлення протягом дня, ще й економити на рахунках завдяки LED-технологіям. 


Яке освітлення виглядає трендово / Фото Pinterest

Як пише Business Insider, інтер'єри з оздоровчим фокусом стануть одним із головних напрямків у 2026 році. Понад 52% домовласників у Великій Британії зізналися, що облаштовують свої будинки так, аби вони сприяли розслабленню та внутрішньому балансу.

Які відтінки стануть головними в інтер'єрах 2026 року? 

У 2026 році в інтер'єрах будуть популярні природні кольори, такі як:

  • теплі нейтральні,
  • коричневі,
  • теракотові,
  • глиняні відтінки. 

Тенденція спрямована на створення затишку і заземлення, з акцентом на земляні тони, які сприяють розслабленню та внутрішньому балансу.