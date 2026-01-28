Химерний куточок, як на кухні Енн Гетевей, додасть затишку до оселі

Прийоми їжі можна перетворити на приємний ритуал за допомогою куточка для сніданку. Цю ідею використала голлівудська акторка Енн Гетевей.

Куточок для сніданку Енн Гетевей оформлений в стилі швейцарського шале. Від нього віє спокійною і гармонійною атмосферою завдяки природним матеріалам, ніжним синьо-зеленим відтінкам і великому вікну з видом на пагорби. Пише Homes and gardens.

Дивіться також Інстаграмні, але не надійні: які 6 брендів холодильників ламаються найчастіше

Чим вражає куточок для сніданку на кухні Гетевей?

У куточку можна помітити вбудований диван із декоративними подушками та дизайнерські крісла. Вони створюють комфорт і стильний контраст із темним деревом столу.

Кухня і куточок для сніданку оформлені в єдиній кольоровій гамі, що додає простору відчуття цілісності та гармонії.

Особлива родзинка куточка – місце для сидіння біля вікна, яке економить простір.

Який вигляд має куточок для сніданку в будинку Гетевей: дивіться фото

Як створити куточки для сніданку вдома?

Видання Best Kitchenz розповідає, як організувати куточки для сніданку:

Недооцінені зони, як еркерні вікна, можна перетворити на затишні куточки для відпочинку, сніданку або читання.

Використовуйте природне світло, додавши вбудовану лавку з подушками.

Навіть невеликий простір можна облаштувати столиком, що складається, і компактними стільцями, які легко прибирати. Це максимально ефективно і стильно.

Круглий стіл ідеально підходить для інтимного спілкування, легко вписується у невеликий куток і додає затишку.

Використовуйте дерев'яні столи з елементами вінтажу, теплі тканини і комфортні сидіння для створення атмосфери, що нагадує заміське життя.

Прості лінії, нейтральні кольори та мінімум деталей створюють стильний і функціональний куточок у сучасному інтер’єрі.

Віконна лавка забезпечує комфорт і гарний вид назовні.

Додайте кольорові стільці, подушки або декоративні елементи, щоб зробити простір живим і веселим.

Підвісні або декоративні світильники створюють атмосферу і забезпечують достатньо світла для прийому їжі.

Змінюйте декор залежно від пори року: осіннє листя, весняні квіти – це оживляє куточок і робить його привабливим цілий рік.

Видання Ideal Home зазначає, що трендом у дизайні 2026 року є поява куточків для читання у спальнях. Такий куточок робить спальню більш багатовимірною, затишною і функціональною, перетворюючи її на особистий простір для відпочинку. Для створення куточка підійдуть комфортне крісло або маленький диван, лампа для читання, подушки та плед. Навіть невелика зона біля ліжка з книгами допоможе відпочити і налаштуватися на спокійний вечір.

За допомогою якого колірного трюку, Вікторія Бекхем створює гармонію вдома?