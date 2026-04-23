"Бабусині" речі знову в моді: головні інтер'єрні тренди 2026 року

У 2026 році дизайн інтер'єру робить несподіваний, але теплий поворот – у моду повертаються речі, які ще донедавна вважалися застарілими. Йдеться про так званий "бабусин стиль": вінтаж, текстиль і класичні елементи декору знову стають актуальними.

Як зазначають дизайнери в коментарі для Country Living, цей рік пройде під знаком "тихого відродження" ретро-естетики.

Фахівці радять не поспішати позбуватися старих сімейних речей – багато з них можуть стати трендовими акцентами сучасного інтер'єру.

Які елементи інтер'єру наших бабусь знов у моді?

Покривала з воланами

Популярні у 1980 – 1990 роках покривала для ліжка з воланами знову в тренді. Вони додають інтер'єру затишку, текстури та багатошаровості. Окрім декоративної функції, такі елементи допомагають приховати речі під ліжком, не створюючи відчуття безладу.

Позолочені рами

Картини в масивних позолочених рамах переживають переосмислення. Дизайнери радять поєднувати їх із сучасним мистецтвом або створювати еклектичні галерейні стіни – так класика виглядає свіжо й актуально.

Темне дерево

Меблі та декор із темних порід дерева повертаються в інтер'єри, додаючи глибини та елегантності. Особливо цінується вінтаж – він привносить характер і індивідуальність у простір.

Ковдри з латками

Patchwork-текстиль виходить за межі традиційного використання. Ковдри можна не тільки стелити на ліжко, а й використовувати як настінний декор або навіть як акцентне узголів'я.



Real Simple також зазначає, що нерідко бабусин інтер'єр асоціюється з квітковими принтами та рюшами. Нині дизайнери сміливо додають в інтер'єр фестончасті краї та вишиті елементи. Вони можуть бути на скатертинах, постільній білизні чи декоративних подушках. Здавалося б, незначний елемент, але суттєво додає вінтажного шарму простору.

Які відтінки повертаються в інтер'єри у 2026 році?

Раніше ми писали, що у 2026 році дизайнери дедалі частіше звертаються до кольорів із минулого – теплих, глибоких і "живих". Після кількох років домінування нейтрального мінімалізму інтер'єри знову наповнюються характером, а палітра стає більш сміливою та емоційною. Серед них: