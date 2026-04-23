Дім Затишний дім
23 квітня, 14:41
"Бабусині" речі знову в моді: головні інтер'єрні тренди 2026 року

Альона Гогунська
Основні тези
  • У 2026 році в моді інтер'єру повертаються вінтажні та класичні елементи, такі як покривала з воланами, позолочені рами, темне дерево та ковдри з латками.
  • Популярними відтінками стануть авокадо, бузковий, теракотовий та магнолія, які додають інтер'єру затишку та емоційності.
У 2026 році дизайн інтер'єру робить несподіваний, але теплий поворот – у моду повертаються речі, які ще донедавна вважалися застарілими. Йдеться про так званий "бабусин стиль": вінтаж, текстиль і класичні елементи декору знову стають актуальними.

Як зазначають дизайнери в коментарі для Country Living, цей рік пройде під знаком "тихого відродження" ретро-естетики.

Фахівці радять не поспішати позбуватися старих сімейних речей – багато з них можуть стати трендовими акцентами сучасного інтер'єру. 

Які елементи інтер'єру наших бабусь знов у моді?

  • Покривала з воланами

Популярні у 1980 – 1990 роках покривала для ліжка з воланами знову в тренді. Вони додають інтер'єру затишку, текстури та багатошаровості. Окрім декоративної функції, такі елементи допомагають приховати речі під ліжком, не створюючи відчуття безладу. 

  • Позолочені рами 

Картини в масивних позолочених рамах переживають переосмислення. Дизайнери радять поєднувати їх із сучасним мистецтвом або створювати еклектичні галерейні стіни – так класика виглядає свіжо й актуально. 

Позолочені рамки знов у тренді / Фото Unsplash

  • Темне дерево

Меблі та декор із темних порід дерева повертаються в інтер'єри, додаючи глибини та елегантності. Особливо цінується вінтаж – він привносить характер і індивідуальність у простір. 

  • Ковдри з латками

Patchwork-текстиль виходить за межі традиційного використання. Ковдри можна не тільки стелити на ліжко, а й використовувати як настінний декор або навіть як акцентне узголів'я. 


Ковдри з латками додають затишку / Фото Unsplash

Real Simple також зазначає, що нерідко бабусин інтер'єр асоціюється з квітковими принтами та рюшами. Нині дизайнери сміливо додають в інтер'єр фестончасті краї та вишиті елементи. Вони можуть бути на скатертинах, постільній білизні чи декоративних подушках. Здавалося б, незначний елемент, але суттєво додає вінтажного шарму простору.

Які відтінки повертаються в інтер'єри у 2026 році?

Раніше ми писали, що у 2026 році дизайнери дедалі частіше звертаються до кольорів із минулого – теплих, глибоких і "живих". Після кількох років домінування нейтрального мінімалізму інтер'єри знову наповнюються характером, а палітра стає більш сміливою та емоційною. Серед них:

  • Авокадо. Цей приглушений зелений відтінок був культовим у 70-х, а тепер повертається у сучасній інтерпретації. Він чудово поєднується з деревом, латунню та натуральними текстурами.
  • Бузковий. Бузковий додає простору легкості та свіжості. Це ідеальний варіант для спалень або зон відпочинку.
  • Теракотовий. Цей "земляний" відтінок створює відчуття затишку та стабільності. Він ідеально підходить для акцентних стін, диванів або декоративних елементів. Часто використовується разом із бежевими та піщаними кольорами.
  • Магнолія. Це теплий світлий відтінок, який замінює холодний білий. Він робить інтер'єр більш "живим" і м'яким, зберігаючи відчуття простору. Часто використовується як базовий колір для стін. 

