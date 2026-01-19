Не робіть це одразу: коли можна вмикати техніку після відключень світла

Українці тривалий час живуть в умовах погодинних відключень електроенергії. Коли світло з'являється, не варто одразу вмикати усю техніку у розетки. Адже може виникнути аварійна ситуація.

Передусім, коли застосовуються графіки, слід від'єднати енергоємні прилади від розеток. Це стосується насамперед бойлерів, обігрівачів, електроплит тощо, передає 24 Канал із посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

Як вмикати техніку після знеструмлень️?

Коли світло знову з'явилося, спочатку ввімкніть освітлення. Тоді зачекайте декілька хвилин та поставте заряджатися гаджети, павербанки тощо.

За 10 – 15 хвилин можна поступово вмикати потужну електротехніку, уникаючи перевантаження мережі.

Якщо маєте генератор або інше резервне живлення, пам'ятайте про його вчасне перемикання з активного на пасивний режим.

Також можна встановити реле напруги або пристрій захисного вимкнення, щоб убезпечити холодильник, пральну машину, телевізор тощо.

Енергоємну техніку вмикайте в останню чергу / Фото Pexels

Якщо встановлення реле неможливе, варто використовувати побутові стабілізатори напруги, які підключаються безпосередньо до розетки.

Тим часом у ДСНС Дніпропетровської області нагадали, як безпечно користуватися генератором.