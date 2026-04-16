Здається дрібницею, але ні: чому холодильник постійно гуде

Холодильник – один із небагатьох побутових приладів, який працює цілодобово, тому різні звуки під час його роботи – це норма. Втім, якщо гул стає занадто гучним або тривалим, це може свідчити як про неправильну експлуатацію, так і про технічні несправності.

Експерти Mr. Appliance пояснили, у яких випадках хвилюватися не варто, а коли краще перевірити техніку.

Коли звуки холодильника є нормальними?

За словами фахівців, деякі звуки є природними:

тріск і клацання виникають через температурне розширення матеріалів,

булькання – через рух холодоагенту,

а шипіння чи капання пов'язані з процесом розморожування.

Такі шуми зазвичай короткочасні і не потребують втручання.

Як зрозуміти, що щось не так?

Натомість постійний гул може бути сигналом проблеми. Часто причина криється у простих речах:

неправильному встановленні холодильника,

контакті зі стінами чи меблями або нерівній поверхні, що викликає вібрації.

Також впливає температура всередині – надто низькі налаштування можуть призвести до утворення льоду, який заважає роботі вентилятора.

Серед поширених технічних причин – забруднення конденсаторних котушок, через що прилад працює інтенсивніше і шумить сильніше. Фахівці радять очищувати їх 1 – 2 рази на рік.

Джерелом шуму також можуть бути льодогенератор, вентилятор випарника або проблеми з подачею води. У таких випадках звук супроводжується додатковими ознаками, наприклад, погіршенням охолодження.

Окрему увагу варто звернути на компресор – ключовий елемент холодильника. У нормі він працює тихо, тому гучне або безперервне гудіння може свідчити про перевантаження чи несправність.



Як зрозуміти, що ваш холодильник працює не так / Фото Unsplash

Якщо холодильник не лише шумить, а й перестає нормально охолоджувати, варто спершу перевірити прості причини – чистоту системи та стан вентилятора – а за потреби звернутися до майстра. Таким чином, більшість шумів холодильника є нормальними, однак постійний і гучний звук ігнорувати не варто. Своєчасна перевірка допоможе уникнути серйозних поломок і продовжити термін служби техніки.

Цікаво! Як пише видання Homes&Gardens, згідно з даними виробників техніки та сервісних порталом, сучасний холодильник зазвичай служить приблизно 10 – 15 років, хоча цей показник може варіюватися залежно від типу, бренду, якості та догляду за пристроєм.

Які бренди холодильників ламаються найчастіше?

Експерти Tasting Table проаналізували відгуки та визначили шість брендів холодильників, які найчастіше ламаються. Серед них:

KitchenAid,

Samsung,

Haier,

GE Appliances,

LG Electronics,

Smeg.

Проблеми, на які скаржаться споживачі, включають несправні льодогенератори, проблеми з охолодженням, крихкі деталі, перегрів і низьку довговічність.