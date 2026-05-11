Попрощайтеся з традиційними квітковими горщиками: якою цікавою альтернативою їх замінити

Асортимент горщиків для рослин у садових магазинах часто здається одноманітним або надто дорогим. Через це багато хто шукає більш доступні та креативні рішення для домашніх рослин.

Одним із таких варіантів можуть стати звичайні побутові речі, які легко перетворити на оригінальні кашпо, зокрема навіть стара кавоварка. Про це розповідають House Digest та Our Upcycled Life.

Дивіться також Ці меблеві тренди вже безнадійно застаріли: від чого дизайнери радять відмовитися у 2026 році

Чим замінити традиційні квіткові горщики?

Конструкція кавоварки є дуже зручною для рослин. У ній є кілька відділень, куди можна насипати ґрунт і висадити рослини. Наприклад, скляна колба підходить для вкорінення рослин, бо видно коріння. А відсік для кави можна використати для ампельних рослин, як-от потос. Такий підхід дозволяє заощадити гроші, адже одна кавоварка може замінити кілька магазинних горщиків.

Особливо зручно, якщо використовувати вже наявний прилад або знайти його дешево в секонд-хенді. Потім його можна поставити на стіл, кухонний острів або в коридор як декор.

На кожній кухні можна знайти заміну традиційним квітковим горщикам / Скриншот з відео

Як перетворити кавоварку на кашпо?

Якщо плануєте використовувати верхній відсік, зніміть кришку для зручності. Також варто обрізати електричний шнур.

Усередину покладіть фільтр для кави або дренажний матеріал, щоб утримувати ґрунт і забезпечити відтік води. Потім засипте землю та посадіть рослину. Під саму кавоварку краще поставити піднос, щоб зібрати зайву воду.

Скляну колбу також можна використати як міні-терраріум. Для цього на дно кладуть дренаж (гравій або пісок), потім ґрунт і висаджують невеликі вологолюбні рослини, наприклад папороть, фіттонію або селагінелу.

Отже, використання кавоварки як горщика для квітів не лише дозволяє зекономити, але створити незвичний домашній декор.

Кавоварка може перетворитися на стильний горщик / Скриншот з відео

7 повсякденних речей, які можна перетворити на горщики для рослин

Неочікувано складним у міському садівництві може виявитися вибір контейнерів: їх багато, вони різні за формою і матеріалами.

Є два підходи – спочатку вибрати горщик або спочатку рослину. Але важливо, щоб рослинам було достатньо місця для коріння, тому краще брати трохи більші ємності. Щоб заощадити, замість магазинних кашпо можна використовувати звичайні речі з дому чи побуту. Ось кілька простих ідей:

Бляшанки з-під кави або оливкової олії

Металеві банки добре підходять для вирощування салату. У дні потрібно зробити отвори для дренажу і садити по одній рослині в кожну банку.

Жолоби (водостічні труби)

Довгі та вузькі, вони ідеально підходять для зелені. Їх можна закріпити на балконі або паркані, обов’язково зробивши дренажні отвори.

Пластикові ящики

Як і дерев'яні, їх потрібно вистелити матеріалом або заповнити волокном. Добре підходять для овочів і зелені.

Дерев'яні ящики з-під вина

Неглибокі ящики зручні для салату чи мікрозелені. Щоб служили довше, їх варто обробити олією.

Мішки (з-під ґрунту, кави або корму)

Рослини можна садити прямо в мішки з землею. Це недорогий варіант, але вони швидше зношуються і потребують контролю поливу.

Мішковина та тканинні мішки

Такі мішки виглядають більш естетично і підходять для тимчасових посадок. Особливо зручні для картоплі та мобільного садівництва.

Отже, звичайні речі з дому легко перетворити на горщики для рослин, якщо трохи проявити креативність.

Як повторно використати розбиті квіткові горщики?

Розбиті квіткові горщики не обов'язково одразу викидати – їх можна використати повторно.

Шматки теракотових, керамічних або пластикових горщиків підходять для декору саду: ними можна прикрасити стіну чи паркан, створити садову композицію на клумбі або навіть зробити доріжку.

Також уламки можна використовувати як підписи для рослин – достатньо написати назву і вставити шматок у землю біля посадки.