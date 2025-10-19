Кейт Міддлтон розкрила, чим займається її десятирічна донька Шарлотта у вільний час. Дівчинка захопилася новим хобі, яке дедалі більше стає поширеним серед покоління Z.

Ніхто не стежить за трендами так уважно, як принцеса Шарлотта. 10-річна членка королівської родини завжди має стильний вигляд та обізнана в попкультурі, а тепер вона займається новим модним хобі, передає 24 Канал із посиланням на Yahoo.

Чим полюбляє займатися Шарлотта у вільний час?

Кейт Міддлтон нещодавно розповіла журналістам про улюблене заняття. Принцеса Уельська сказала, що Шарлотті подобається перебувати на свіжому повітрі, займатися активностями та рукоділлям.

Раніше цього року Міддлтон зазначила, що всі її діти, включно з синами принцем Джорджем та принцем Луї, "займаються рукоділлям у кожному куточку будинку", тож це хобі у Шарлотти вже давно улюблене.

Хоча творчість і рукоділля завжди були популярні серед дітей, цього року вони особливо актуальні серед молодого покоління. Згідно з опитуванням молодих американців у травні 2025 року, більшість підлітків мають хоча б одне "бабусине" хобі, яке допомагає їм розвивати увагу та знімати тривожність. До таких хобі зараховують ведення щоденника, садівництво, сон, в'язання гачком, настільні ігри, перегляд старих фільмів, в'язання спицями, пазли, вишивку, декорування обкладинок книг тощо.

Відомо, що Шарлотта творча. Раніше вона відвідала тур Тейлор Свіфт разом із братом Джорджем та батьком принцом Вільямом і активно робила браслети дружби. Після цього принц Вільям носив браслет "Тато", зроблений донькою.

Це реліквія з концерту Тейлор Свіфт, де моя донька вирішила зробити браслет. Вона подарувала його мені, і я пообіцяв носити його та намагатися не загубити,

– розповідав Вільям.

Як пише Hello, Кейт Міддлтон не розкрила, який саме вид рукоділля практикує Шарлотта, але ясно, що її сім'я цінує будь-які творчі заняття дівчинки.

Яке хобі має Джулія Робертс?

Акторка Джулія Робертс вже давно захоплюється одним із "бабусиним" хобі. Зірка активно займається в'язанням. Вона робить це навіть на зйомках у перервах між сценами.