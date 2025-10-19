Никто не следит за трендами так внимательно, как принцесса Шарлотта. 10-летняя член королевской семьи всегда имеет стильный вид и осведомлена в поп-культуре, а теперь она занимается новым модным хобби, передает 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

Чем любит заниматься Шарлотта в свободное время?

Кейт Миддлтон недавно рассказала журналистам о любимом занятии. Принцесса Уэльская сказала, что Шарлотте нравится находиться на свежем воздухе, заниматься активностями и рукоделием.

Ранее в этом году Миддлтон отметила, что все ее дети, включая сыновей принца Джорджа и принца Луи, "занимаются рукоделием в каждом уголке дома", поэтому это хобби у Шарлотты уже давно любимое.

Хотя творчество и рукоделие всегда были популярны среди детей, этом году они особенно актуальны среди молодого поколения. Согласно опросу молодых американцев в мае 2025 года, большинство подростков имеют хотя бы одно "бабушкино" хобби, которое помогает им развивать внимание и снимать тревожность. К таким хобби относят ведение дневника, садоводство, сон, вязание крючком, настольные игры, просмотр старых фильмов, вязание спицами, пазлы, вышивку, декорирование обложек книг и тому подобное.

Известно, что Шарлотта творческая. Ранее она посетила тур Тейлор Свифт вместе с братом Джорджем и отцом принцем Уильямом и активно делала браслеты дружбы. После этого принц Уильям носил браслет "Папа", сделанный дочерью.

Это реликвия с концерта Тейлор Свифт, где моя дочь решила сделать браслет. Она подарила его мне, и я пообещал носить его и стараться не потерять,

– рассказывал Уильям.

Как пишет Hello, Кейт Миддлтон не раскрыла, какой именно вид рукоделия практикует Шарлотта, но ясно, что ее семья ценит любые творческие занятия девочки.

Какое хобби имеет Джулия Робертс?

Актриса Джулия Робертс уже давно увлекается одним из "бабушкиных" хобби. Звезда активно занимается вязанием. Она делает это даже на съемках в перерывах между сценами.